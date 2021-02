“Se está debatiendo la demora en el tratamiento que era necesario otorgarle a Gabriela Castellano”, explicó el Dr. Ibarra

COMPARTIR

















En el juicio donde se imputa a dos profesionales médicos de Río Grande, por lesiones gravísimas ocurridas en una mujer en el año 2012, el abogado de la familia de la víctima, hizo un breve relato a El Sureño sobre lo ocurrido.

RÍO GRANDE.- Hoy declararon dos profesionales médicos, en el juicio oral y no público donde se acusa al Dr. Raúl Gerónimo Rausch y al Dr. Juan Carlos Montenegro Martínez, por lesiones gravísimas culposas, ocurridas en el año 2012, en perjuicio de Gabriela Castellano.

El Dr. Francisco Ibarra, defensor de la familia Castellano, explicó que los médicos que declararon hoy, son los que atendieron en el año 2012 a Gabriela, uno en terapia intensiva del hospital de Río Grande y el otro profesional, en el Sanatorio San Jorge, posterior a la atención que ya habían realizado los acusados.

“En este juicio se está debatiendo la demora en el tratamiento que era necesario otorgarle a Gabriela Castellano –señaló en principio el Dr. Ibarra, sobre lo ocurrido en el año 2012- Ella concurrió al médico con un dolor de cabeza único, de un dolor que la había despertado a la madrugada. Este dolor que la hizo caer al piso, con vómitos a chorros no alimenticios”.

“Cuando ella concurrió al médico, el Dr. Rausch le señaló que tenía un dolor de cabeza, una cervicalgia, pero no dio ningún tratamiento, no hizo una tomografía computada, lo cual era necesario en el cuadro clínico que presentaba –continuó explicando el abogado- Eso fue un jueves, posteriormente un día sábado cuando concurre nuevamente al Dr. Rausch con el dolor de cabeza que seguía teniendo, y no dio ninguna clase de tratamiento. Como el dolor continuaba, el domingo a la noche, Castellano concurrió a un sanatorio para atenderse con el Dr. Montenegro Martínez y tampoco se le hace el tratamiento, ni se hace una tomografía”.

El Dr. Ibarra indicó que “el lunes, a las 11:00 de la mañana, Castellano concurrió a la guardia del hospital porque tenía el mismo dolor. Aquí se hizo la tomografía y se determinó que tenía una hemorragia sangrante en la cabeza, producto de un ACV (aneurisma cerebrovascular)”.

“En este juicio, lo que se investiga es el agravamiento que provocó la demora del tratamiento que era necesario. Los médicos que hoy declararon dijeron eso. Cuando se tiene un dolor de cabeza único, súbito, es muy doloroso, y está dando la pauta de que requiere investigarse –remarcó luego el Dr. Ibarra- y al demorarse ese tratamiento, quedó perjudicada la salud de Gabriela”.

Más adelante el abogado mencionó algunos de los problemas que tiene la víctima: “ella está con la mitad del cuerpo paralizado, usa pañales, no puede asearse, tiene problemas de trastorno de conducta, y tiene serias deficiencias locomotoras. No tiene recuerdos continuos, tiene lesiones gravísimas”.

El juicio proseguirá el día miércoles, donde se prevé la declaración de peritos forenses. Cabe señalar que la fiscalía pidió que la víctima no declare en esta causa, debido a que le cuesta mucho hablar.