Se entregaron cerca de mil turnos

El secretario de Enlace de Gestión, Federico Giménez, comentó al respecto que “estamos muy contentos de contar con este 0800 gratuito y un software que lo integra” y destacó que “nos llevó un arduo trabajo de organización que se articuló con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y con nuestra Secretaría de Representación Política del Gobierno”.

USHUAIA.- “En los tres primeros días otorgamos alrededor de mil turnos a personas mayores de 80 años que comenzarán a ser vacunadas este lunes”, destacó.

Asimismo, el funcionario agregó que “solicitamos por favor a los vecinos y vecinas de la provincia que no pertenecen a la franja de edad de 80 años en adelante que no llamen ni envíen mensajes para no saturar los canales de comunicación. Sabemos que después de meses de protocolos y cuarentena la llegada de las vacunas a la provincia genera una real esperanza en toda la población, pero hoy la prioridad la tienen nuestros adultos mayores y paulatinamente se irá avanzando con otros grupos”.

Hogar San Vicente de Paul

Agentes sanitarios se encuentran recorriendo los sitios que asisten o albergan a adultos mayores que, por diversos motivos, no pueden concurrir a los centros de vacunación. Esta vez se hizo en el Hogar San Vicente de Paul, en Río Grande.

Para este momento del Plan de Vacunación se están usando 2 mil dosis de la vacuna Covishield, de Oxford/AstraZeneca, recientemente recibidas en la provincia.