Se encuentra estable el hombre que fue apuñalado

La esposa del hombre que el 28 de diciembre del año pasado fue apuñalado por otro en Tolhuin, dijo que Mauricio Felten ya está fuera de peligro, según le manifestó un médico.

RÍO GRANDE.- En declaraciones radiales, Verónica González, esposa de Mauricio Felten (26), el hombre que el pasado 28 de diciembre de 2024 en un sector del barrio de Tolhuin, resultó apuñalado por Ramón Zarza (24), que se encuentra detenido, se refirió al hecho ocurrido.

«Yo estaba trabajando. Había quedado en shock, no sabía cómo reaccionar, no sabía ni para dónde salir corriendo» expresó González, en referencia al momento que se enteró del caso violento. Luego recordó que “una de las hermanas de él (Mauricio), que es pareja de la persona que lo apuñaló, sufrió el día jueves una golpiza que la desfiguró completamente. Él se entera de eso el viernes a la noche, ya para el sábado, cuando yo estoy por entrar al trabajo. Él me comenta la situación y yo le digo: vos no te metas, no te metas. Pero él iba a la casa de la hermana a visitarla y pocas horas después pasa todo esto”.

“El médico nos dijo que ya está estable, que está fuera de peligro. Están evaluando si reacciona bien durante el día para poder pasarlo a una sala común», indicó González.

Respecto al agresor, Ramón Zarza, indicó que “está detenido. Mucho no sé, porque yo estoy acá, pero sé que está detenido –continuó- Pido a quien esté a cargo que no lo suelte. Más que nada quiero pedir justicia por él, que el agresor pague lo que tenga que pagar, que no quede libre o lo suelten dentro de dos o tres meses y esté como si nada”.