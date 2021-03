San Isidro le dio un nuevo golpe a Estrella Austral

COMPARTIR

















La segunda fecha se completó parcialmente, resta el juego entre el recién ascendido Los Troncos frente a Club de Amigos, aunque la nota más importante de la jornada la dio San Isidro al recuperarse ante el campeón Estrella Austral -quien no levanta cabeza- fue 7 a 4 en la cancha municipal de la Margen Sur.

RIO GRANDE.- El sábado ADEFU no tuvo problemas para sortear al disminuido Progreso por 8 a 0, mientras que sobre el cierre en el gimnasio Malvinas Argentinas, el recién ascendido Intevu FC venció a Victoria por 6 a 4 en un resultado mentiroso, la diferencia fue mucho más amplia para el vencedor; previamente habían adelantado sus juegos Camioneros y Escuela Argentina, ganando el primero 5 a 3; mientras que Metalúrgico doblegó a Kapones 5 a 4.

Víctor Verón en acción, el defensor de San Isidro tuvo un partido perfecto con casi 40 años de edad. Tremendo.

Todas las miradas estaban puestas en el único juego del domingo, frente a frente los dos mejores jugadores del medio, Nicolás Paredes, recientemente habilitado para volver a defender los colores de Estrella Austral, y Facundo Perpetto, el líder de San Isidro; y si bien ninguno de los dos brilló, el triunfo quedó en manos del Santo quien siempre estuvo en control del resultado pese a que la pelota fue casi todo el tiempo del rival.

Los ahora dirigidos por Facundo Perpetto hasta tanto San Isidro encuentre un reemplazante de Sergio Sáenz -quien dejó de ser el técnico del equipo cuando cayeron en la fecha inicial ante Camioneros- le cedieron la pelota al rival, lo esperaron en su cancha cerrándole los caminos al debutante Agustín Ameri.

Esta táctica, además de pensada, fue favorecida por el gol tempranero de Chicho Cárcamo quien a los 55 segundos capturó un rebote del arquero para abrir la cuenta.

Con dos cuartetos bien marcados, Estrella Austral fue y fue en búsqueda de la igualdad; el armado de Nicolás Paredes no encontraba un socio lúcido para poder definir las pelotas de gol que asistía el armador y cuando quiso romper a partir de sus condiciones individuales siempre hubo una cobertura extra para no dejarlo progresar.

Y era de esperar que en la primera equivocación de los locales San Isidro se lo iba a hacer pagar, y fue así que a los 14:30 cortó por el centro el juvenil Nicolás Soliz quien tras avanzar unos metros sacó un remate muy potente para colocar el 2 a 0.

Las diferencias se ampliaron antes del cierre de la primera etapa, primero dejaron volar por la derecha a Gastón Cornejo y su remate cruzado se metió por el segundo palo, mientras que de inmediato de una pelota mal despejada, Cacho Verón sacó una volea tremenda que se metió junto a un ángulo, un verdadero golazo para colocar el 4 a 0 con el cual se fueron al descanso largo.

Si bien en el inicio del complemento Pablo Villeuta de rabona alcanzó el descuento, San Isidro sacó un enorme contragolpe muy bien manejado por Verón para que el Mono Chávez volviera a dejar la distancia en cuatro goles.

Mientras los locales iban e iban, chocando contra la defensa del rival o la seguridad de Ameri de gran debut, nuevamente Verón y Chávez se hicieron presentes en el marcador y a los 14:13 el juego estaba 7 a 1 con total justicia.

Con tan pocos minuto en juego, el Santo aflojó un poco las marcas y permitió una pequeña reacción del rival que sólo sirvió para decorar el score, no para complicar el triunfo del equipo de Gustavo Herrera.

El gran debut de Intevu

El sábado por la tarde fue el turno de ver en acción al recién ascendido Intevu FC, y la verdad que sorprendió el rendimiento y la paliza futbolística que le dio a Victoria; el 6 a 4 final fue una mentira con relación a lo que se vio en el excelente piso del Malvinas Argentinas.

Con un Jony Barrera inspiradísimo y bien acompañado, los de Nico Rodríguez superaron ampliamente a un equipo desconocido, falto de generación de juego y con el arco cerrado en la primera etapa para Aaron Camino quien no pudo doblegar al arquerito Damián Mamaní de excelente performance.

Con la manija en poder de Barrera, los Azulgrana se cansaron de pararlo con infracciones, de hecho, los dos primeros goles de Intevu llegaron por un penal y por un doble penal, mientras que el tercero antes que culmine la primera etapa por una contra bárbara que definió Mariano Baiz.

No bien arrancó el segundo tiempo Jony Barrera armó una contra tremenda dejando rivales en el camino y burlando al arquero para el 4 a 0, pero instantes más tarde la figura del cotejo vio su segunda tarjeta amarilla y quizás todo podía complicarse, pero nada de esto sucedió.

Absorbieron muy bien el gol de Nicolás Calvo instantes después de la expulsión, y de contra Mauro Machado hizo estragos, marcó dos goles y Kevin Molina se cansó de sacarle pelotas de gol a él y a sus compañeros que llegaban con total libertad al borde del área.

Recién cuando el juego se moría Victoria pudo decorar el resultado con tres tantos consecutivos del artillero Camino, a quien se le había negado el grito por más de 30 minutos de juego, pero en el balance general los Azulgranas saben muy bien que no jugaron como ellos están acostumbrados y que el resultado es totalmente mentiroso, Intevu fue muchísimo más y por momentos lo bailó, que no es poca cosa.

Síntesis – Segunda fecha

Estrella Austral 4 – 7 San Isidro

Estrella Austral: Adrián Sánchez (2), Pablo Villeuta e Ignacio Páez.

San Isidro: Víctor Verón (2), Gustavo Chávez (2), Gastón Cornejo, Marcial Cárcamo y Nicolás Soliz.

Incidencias: Expulsado Lucas Ruiz en San Isidro por doble amarilla.

ADEFU 8 – 0 Progreso

ADEFU: Román Andrade, Sebastián Sánchez, Matías González, Gonzalo Cárcamo, Gustavo Muñoz, Emanuel Quiroga, Mauro Rain y Martín Marimón.

Incidencias: No se registraron

Victoria 4 – 6 Intevu FC

Victoria: Aaron Camino (3) y Nicolás Clavo.

Intevu FC: Jonatan Barrera (3), Mauro Machado (2) y Mariano Baiz.

Incidencias: Expulsados Facundo Villegas en Victoria y Jonatan Barrera en Intevu FC, ambos por doble amarilla.

Camioneros 5 – 3 Escuela Argentina

Camioneros: Wladimir González (2), Erik Zaraza, Franco Andrade y Luciano Abalos.

Escuela Argentina: Mateo Hirsig, Ezequiel Salazar y Brian Agüero.

Incidencias: No se registraron.

Metalúrgico 5 – 4 Kapones

Metalúrgico: Gonzalo González (2), Leonel Puebla y Nicolás Gallo.

Kapones: Jonatan Mieri (2), Juan Pablo Mansilla y Matías Sola.

Incidencias: No se registraron.

* Quedó pendiente el juego Club de Amigos y Los Troncos por la segunda fecha.

Posiciones – Torneo Apertura

Pos/Clubes Pts J G E P GF GC

1° ADEFU 6 2 2 0 0 16 1

2° Camioneros 6 2 2 0 0 10 7

3° Metalúrgico 6 2 2 0 0 9 6

4° Intevu FC 3 1 1 0 0 6 4

5° Victoria 3 2 1 0 1 10 9

6° Kapones 3 2 1 0 1 8 8

7° San Isidro 3 2 1 0 1 11 9

8° Club de Amigos 0 1 0 0 1 3 4

9° Estrella Austral 0 2 0 0 2 7 13

10° Escuela Argentina 0 2 0 0 2 4 13

11° Progreso 0 2 0 0 2 2 12

– Los Troncos – – – – – – –

Goleadores

Aaron Camino Victoria 8

Gonzalo González Metalúrgico 4

Jonatan Barrera Intevu FC 3

Gustavo Chávez San Isidro 3

Jonatan Mieri Kapones 3

Gustavo Muñoz ADEFU 3

Sebastián Sánchez ADEFU 3

Víctor Verón San Isidro 3

Erik Zaraza Camioneros 3

Leonardo Barrios Club de Amigos 2

Francisco Chávez ADEFU 2

Sebastián Delfor Camioneros 2

Nicolás Gallo Metalúrgico 2

Matías González ADEFU 2

Wladimir González Camioneros 2

Mauro Machado Intevu FC 2

Martín Marimón ADEFU 2

Facundo Perpetto San Isidro 2

Adrián Sánchez Estrella Austral 2

David Toledo Progreso 2

Pablo Triviño Kapones 2

Fixture definitivo – Primera A

Primera fecha: Estrella Austral vs. Victoria; Camioneros vs. San Isidro; ADEFU vs. Escuela Argentina; Metalúrgico vs. Progreso; Club de Amigos vs. Kapones; Intevu FC vs. Los Troncos.

Segunda fecha: Los Troncos vs. Club de Amigos; Kapones vs. Metalúrgico; Progreso vs. ADEFU; Escuela Argentina vs. Camioneros; San Isidro vs. Estrella Austral; Victoria vs. Intevu FC.

Tercera fecha: Victoria vs. Los Troncos; Intevu FC vs. San Isidro; Estrella Austral vs. Escuela Argentina; Camioneros vs. Progreso; ADEFU vs. Kapones; Metalúrgico vs. Club de Amigos.

Cuarta fecha: Los Troncos vs. Metalúrgico; Club de Amigos vs. ADEFU; Kapones vs. Camioneros; Progreso vs. Estrella Austral; Escuela Argentina vs. Intevu FC; San Isidro vs. Victoria.

Quinta fecha: San Isidro vs. Los Troncos; Victoria vs. Escuela Argentina; Intevu FC vs. Progreso; Estrella Austral vs. Kapones; Camioneros vs. Club de Amigos; ADEFU vs. Metalúrgico.

Sexta fecha: Los Troncos vs. ADEFU; Metalúrgico vs. Camioneros; Club de Amigos vs. Estrella Austral; Kapones vs. Intevu FC; Progreso vs. Victoria; Escuela Argentina vs. San Isidro.

Séptima fecha: Escuela Argentina vs. Los Troncos; San Isidro vs. Progreso; Victoria vs. Kapones; Intevu FC vs. Club de Amigos; Estrella Austral vs. Metalúrgico; Camioneros vs. ADEFU.

Octava fecha: Los Troncos vs. Camioneros; ADEFU vs. Estrella Austral; Metalúrgico vs. Intevu FC; Club de Amigos vs. Victoria; Kapones vs. San Isidro; Progreso vs. Escuela Argentina.

Novena fecha: Progreso vs. Los Troncos; Escuela Argentina vs. Kapones; San Isidro vs. Club de Amigos; Victoria vs. Metalúrgico; Intevu FC vs. ADEFU; Estrella Austral vs. Camioneros.

Décima fecha: Los Troncos vs. Estrella Austral; Camioneros vs. Intevu FC; ADEFU vs. Victoria; Metalúrgico vs. San Isidro; Club de Amigos vs. Escuela Argentina; Kapones vs. Progreso.

Undécima fecha: Kapones vs. Los Troncos; Progreso vs. Club de Amigos; Escuela Argentina vs. Metalúrgico; San Isidro vs. ADEFU; Victoria vs. Camioneros; Intevu FC vs. Estrella Austral.