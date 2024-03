La presidente de Moldavia, Maia Sandu, usa la legalidad como un “elemento de ajuste de cuentas político” contra la lideresa de Gagauzia, Euguénia Gutsul, declaró la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

BUENOS AIRES (NA).- Anteriormente, el opositor moldavo Ilan Shor había afirmado que Chisináu se disponía a detener a Gutsul después de su regreso de Rusia. “Sandu ni siquiera se avergüenza de sus actos, aunque todo el mundo entiende perfectamente que utiliza la legalidad como elemento de ajuste de cuentas político, de presión, y en este caso, en mi opinión, es evidente, amenazas directas [contra Gutsul]”, subrayó Zajárova.

De acuerdo con la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el Gobierno de Sandu intenta construir una dictadura en su Estado, bajo el disfraz de la democracia.

Agregó que Gutsul no solo cuenta con los votos de sus electores, sino también con “la lucha de sus votantes, su electorado”.

En este contexto, Zajárova recordó que los ciudadanos de la región autónoma de Moldavia no “fueron tímidos ni tuvieron miedo de expresar su punto de vista”, cuando apoyaron a Gutsul como la líder de Gagauzia. Subrayó que fue elegida democráticamente por el pueblo conforme a la ley.

Sin embargo, “esto provocó tal amargura y odio de Maia Sandu”, que la recién elegida jefe de la región fue sometida a todos los instrumentos de presión disponibles.

No obstante, en aquel momento el pueblo de Gagauzia acudió a defender a su candidata.

El 6 de marzo, la líder de la región autónoma de Gagauzia se reunió con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante el Festival Mundial de Juventud que se celebró en el territorio federal Sirius.

Según Gutsul, durante el encuentro abordó con el mandatario ruso la situación política en Moldavia, reflejó el sitio Actualidad RT.

Tras el encuentro, desde Chisináu anunciaron causas penales y organizaron una oleada de redadas contra opositores, denunció.

Según la última información, varias personas enmascaradas registraron los domicilios de los políticos opositores y detuvieron a algunos.

Foto portada: Crédito Reuters