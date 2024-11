Río Grande RHC vivió una tarde de emociones fuertes

No fue una fecha más por el Torneo Clausura de Rugby, más allá de la importancia en los resultados que confirmaron la presencia de Las Aguilas en una nueva final, y que el Ushuaia RC tras vencer Universitario dio un paso importante para llegar a esa misma instancia, en esta ciudad se vivió un sábado fuerte, lleno de emociones para la gente del Verde, fue un día que recordarán por siempre.

RIO GRANDE.- El Fucsia en su casa derrotó con lo justo a Colegio del Sur 18-17, Ushuaia Rugby Club hizo lo propio con Universitario 24-14, mientras que el Río Grande RHC goleó a Tolhuin RC 53-15 para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Y con dos fechas por disputarse, la próxima será la tercera que fue levantada oportunamente, y que tiene los duelos entre Tolhuin frente a Universitario, Las Aguilas recibiendo a Río Grande y Colegio frente a Ushuaia en un duelo para alquilar balcones.

Mientras que la fecha final, será la de los clásicos, Río Grande recibiendo a Universitario en su cancha y en donde además estará en juega la Copa Ciudad, y en la capital provincial Ushuaia RC ante Las Aguilas, y Colegio local de Tolhuin, lo que hace más importante aún, el choque del próximo sábado entre Colegiales y Tricolores, una final anticipada.

Hermoso reconocimiento a Gabriel Kurincic

No sólo se llevó adelante un nuevo encuentro infantil “Douglas Philip” como todos los años, sino que además el Río Grande Rugby & Hockey Club estrenó su flamante cancha principal de césped natural y tanto tiempo le llevó montarla.

Y antes de que los chicos y mayores ingresen a jugar en ella, se efectuó un sencillo acto en la cual la actual dirigencia del Club mencionado bautizó la misma, reconociendo a un dirigente que está en la institución desde sus inicios, la cancha se llama a partir del sábado “Gabriel Kurincic”.

Mientras Pablo Bahamonde dirigía unas palabras a todos los presentes en el lugar, y al momento de destapar el cartel con el nombre de homenajeado, el propio Kurincic estaba presente, por lo que la sorpresa fue muy emotiva, no sólo porque él rompió en llanto sino porque todos sus ex compañeros y amigos también presentes se emocionaron junto a él, incluso la misma dirigencia dejó caer varias lagrimas.

Nada más merecido que un homenaje en vida para un dirigente que como se ha dicho es socio-fundador, fue jugador, formador de jugadores y fue además, presidente de la institución y continúa presente en cada movimiento del Club.

El Sureño, previo al inicio principal de primera división, dialogó con Gabriel, quien aún conmovido, expresó lo siguiente: “Realmente sentí una emoción muy fuerte, no la esperaba, no lo había pensado me tomó muy de sorpresa, y quiero agradecer el gesto que tuvieron, y que debe ser por tantos año que estuve junto al club, y que bien pudo ser para mucha gente que también ha dejado mucho tiempo de su vida en la institución, y por ende quiero compartir esta distinción con todos ellos, lo importante para todos nosotros es que el club siga creciendo, que el Rugby se difunda, que haya mayor cantidad de chicos, que le den enseñanzas y es hermoso ver hoy jugadores disputando el juego de veteranos y los tuvimos nosotros en infantiles; acá lo importante es el trabajo de todos y la colaboración de la gente, no es el trabajo de una sola persona, este es el fruto de mucha cantidad de gente que día a día pone su granito de arena y ayuda para que esto crezca”.

La goleada de la Primera

También estaban los ojos puestos en la presentación oficial de un equipo en la flamante cancha, y le tocó la Primera recibir a Tolhuin Rugby Club, un choque de colistas en el Clausura, pero que tenía mucho en juego, sobre todo para los dueños de casa que no podían fallar en su estreno.

Y pese a comenzar dominado el juego, se encontraron abajo en el tanteador de movida, y recién sobre el cierre de la primera etapa lograron consolidar una victoria parcial importante, se fueron al descanso ganando 12-3.

La segunda etapa fue un vendaval Verde, el rival aguantó diez minutos y luego se quedó sin resto físico y los dueños de casa lo pasaron por encima, en esta segunda etapa le anotó ocho tries para redondear el 53-15 -todos los puntos de la visita fueron anotados por el apertura Lucas González-, y pasarlo en la tabla de posiciones para abandonar la última colocación.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. PJ PG PE PP P.Bo. TF TC

1° Club Las Aguilas 36 8 8 0 0 4 241 69

2° Ushuaia RC 26 8 4 0 3 6 251 106

3° Colegio del Sur 23 8 5 0 3 3 206 141

4° Universitario 18 8 4 0 4 1 144 139

5° Río Grande RHC 8 8 1 0 7 4 125 212

6° Tolhuin Rugby Club 4 8 1 0 7 0 96 396

(P.Bo.) Puntos Bonus.

Lo que resta

Tercera fecha (reprogramada) – 16 de noviembre

Tolhuin Rugby Club vs. Club Universitario

Las Aguilas vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Colegio del Sur vs. Ushuaia Rugby Club

Décima fecha – Sábado 23 de noviembre

Colegio del Sur vs. Tolhuin Rugby Club

Ushuaia Rugby Club vs. Las Aguilas

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Club Universitario

* La final del Clausura se jugará entre el primero y segundo clasificado en la tabla general de posiciones y cuya final fue reprogramada para el sábado 30 de noviembre.