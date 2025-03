Río Grande RHC venció a Colegio y quedó solo arriba

El fin de semana pasado se jugó parcialmente la cuarta fecha del Campeonato Apertura de Rugby que lleva adelante la Unión de Tierra del Fuego y en el cotejo más importante por lo que se jugaban ambos, Río Grande RHC venció 32-10 a Colegio del Sur y a la espera de completarse los encuentros pendientes quedó como único puntero del certamen, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, 2018 cuando salió por última vez campeón.

RIO GRANDE.- En el otro cotejo jugado también en esta ciudad, Universitario se puso de pie al golear a Tolhuin Rugby Club por 59 a 0 y se acomodó en la tabla de posiciones, muy cerca de Colegio.

El clásico Ushuaia Rugby Club y Las Aguilas se postergó por la participación de estos últimos en Cipolletti, donde por la segunda fecha del Regional Patagónico de Clubes cayeron feo ante Marabunta 58-12 y, ya eliminados, este sábado reciben a Calafate de Comodoro Rivadavia para despedirse con una sonrisa.

En la cancha Gabriel Kurincic el Verde fue local por primera vez en el año, y bajo unas condiciones climáticas bárbaras para la práctica de este deporte, siempre teniendo en cuenta que vivimos en Tierra del Fuego, los dueños de casa salieron con todo a someter a un rival que ya a los 3 minutos se puso arriba 3-0 por un penal accesible de Walter Kohan, quien 5 minutos más tarde tuvo otra oportunidad de ampliar la diferencia; aunque ya no era tan factible este penal, y se le fue apenas afuera.

Y a los 13 minutos llegó el primer try del partido, Colegio muy encerrado en el fondo despejó largo a mitad de cancha, la pelota la capturó Mauro Arias quien comandó un ataque a fondo donde la pelota llegó a la punta para el hoy intratable Toto Kohan quien apoyó junto a la bandera para dejar el match 8-0.

Los capitalinos, de la salida de media cancha, fueron a jugar a terreno rival, y allí no permitieron que el rival pudiese salir cómodo y de una salida de line out al fondo que sobró la formación la pelota la tomó el apertura y puso el equipo adelante, y luego apoyado por los forwards generó varias penetraciones hasta alcanzar un penal a 5 metros; la visita solicitó scrum, dominó esa formación y cuando se desprendió el octavo, Luciano Sciutto, y apoyó claramente sobre la línea, pero inmediatamente se generó semejante montonera que no permitió ver al árbitro que había apoyado.

Hubo otro scrum 5, pero esta vez Colegio sacó la pelota al ciego para el potente Junior Benítez quien tomó la marca y habilitó al rapidito Alejandro Núñez Lugo quien marcó el try junto a la bandera de touch cuando promediaba la primera etapa.

Un baldazo de agua fría para los locales a los 24 minutos, de un ataque de los tres cuartos en mitad de cancha, fue interceptado por el centro Benítez quien se fue derecho a los palos para anotar el segundo try de la visita y dar vuelta el resultado 10-8.

A los 32 minutos el Verde volvió a dominar el tanteador; una enorme jugada de manos por parte de los tres cuartos le permitió a Agustín Bilardo apoyar muy cerca de la bandera y una enorme patada de Walter Kohan dejó la historia 15-8.

Y cuando se moría la primera etapa llegó una nueva conquista de los anfitriones; a los 38 de una salida de line out, maul y cuando los detuvieron, Colegio tuvo un scrum a su favor y de esa formación lo detuvieron muy bien al octavo, lograron que el rival rifara la pelota, la recuperó el Verde y con los delanteros se puso de cara al try y de un ruck a menos de un metros, Moto Mónaco se zambulló al try para cerrar el 20-10 parcial.

La segunda parte fue otra cosa, Colegio del Sur con mucha determinación puso a su rival en todo momento a defender, pese a esto llegó un rápido try de Toti Kohan quien se llevó puesto a varios rivales, 27-10, y luego el Verde sacó toda su fibra para defender y defender, y a puro tackle evitó que el rival pudiese anotar punto alguno en este complemento, y como si fuera poco, a los 30 una contra de Nano Gómez -quien se encontró con una pelota suelta-, corrió en soledad para sellar el 32-10 final, y lo más importante aún, la punta del campeonato.

Torneo Apertura – Posiciones

Pos/Clubes Pts. J G E P Bo. Bd. TF TC

1° Río Grande RHC 15 3 3 0 0 3 0 128 35

2° Las Aguilas 10 2 2 0 0 2 0 42 7

3° Ushuaia RC 10 3 2 0 1 1 1 55 28

4° Colegio del Sur 9 4 2 0 2 1 0 75 67

5° Universitario 6 4 1 0 3 2 0 90 71

6° Tolhuin RC 0 4 0 0 4 0 0 5 187

Torneo Apertura – Goleadores

Jugadores Clubes Pts. T. P. D. C.

Walter Kohan Río Grande RHC 33 2 1 0 10

Joshua Kohan Río Grande RHC 30 6 0 0 0

Miguel Wilder Colegio del Sur 15 3 0 0 0

Alejo San Pietro Colegio del Sur 12 1 1 0 2

Nicolás Leguizamón Colegio del Sur 11 1 0 0 3

Mauro Arias Río Grande RHC 10 1 1 0 1

Junior Benítez Colegio del Sur 10 2 0 0 0

Rodrigo Cerezo Universitario 10 2 0 0 0

Matías Cirelli Universitario 10 2 0 0 0

Tomás Di Dio Goñi Ushuaia RC 10 2 0 0 0

Ema. Llancapani Universitario 10 2 0 0 0

Alejandro Núñez Colegio del Sur 10 2 0 0 0

Jork Sánchez Río Grande RHC 10 2 0 0 0

Gonzalo Tymkow Río Grande RHC 10 2 0 0 0

Joaquín García Ushuaia RC 7 0 1 0 2

Diego Sánchez Las Aguilas 7 5 0 0 2

Lucas Salinas Universitario 6 0 1 1 0

* T. Tries, P. Penales, D. Drops, C. Conversiones.