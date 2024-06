Río Grande Copado

Con tres Copas contra dos de su eterno rival, Río Grande festejó con locura la primera edición de la Copa Provincia de Tierra del Fuego que puso en juego el Gobierno provincial -a través de la Secretaría de Deportes- en lo que fue la inauguración oficial del flamante gimnasio del Colegio María Auxiliadora que contuvo la presencia de más de 1.200 espectadores a lo largo de los tres partidos más importantes de una extensa jornada que terminó cerca de la una de la mañana del sábado.

RIO GRANDE.- Los locales se adueñaron de la categoría Sub 15 al ganar por un apretado 5-4; Ushuaia se puso al frente en las Copas al ganar en Sub 17 y Sub 20, ambos por penales tras igualar 5-5 y 4-4 respectivamente; mientras que en Femenino Río Grande ganó por primera vez el clásico 2-1, y en un desenlace infartante los dueños de casa, tras igualar 5-5 en el cierre del tiempo regular, ganaron 5-4 desde el punto penal para alzarse con el trofeo más importante.

La jornada comenzó a primera hora del viernes con los tres choques de las divisiones formativas, donde casi no se sacaron diferencias y fueron sumamente parejas.

Felicidad total

Nunca antes las chicas riograndenses habían podido con sus pares de Ushuaia quienes habían ganado todos los encuentros que habían disputado en la corta historia de ellas, y si bien fue 2-1 el arranque no fue bueno.

Ushuaia se puso arriba rápidamente en el marcador, fue a los 2:33 de la primera etapa tras presionar una salida, recuperar la pelota y después de un gran pase en diagonal de la capitana Sol Jara que dejó sola a Valentina Grandis, la juvenil se acomodó y cruzó el remate para el 1-0.

En esta primera parte las visitantes fueron superiores y las locales nunca lograron dominar el juego pese a las variantes constantes que intentó el cuerpo técnico. No fue una buena primera etapa donde la pelota estuvo más tiempo afuera que dentro del rectángulo de juego, y siempre un poquito mejor Ushuaia.

La mano cambió en la segunda etapa; Río Grande salió con otra actitud, con ganas de llevarse por encima al corto elenco rival y con muchos cambios de cuartetos presionó en todo momento, no dándole respiro y agotando a su capitana quien se encargaba de manejar los hilos de su equipo.

Sobre los cinco minutos del complemento Taty Ruiz cortó una jugada por el medio, se fue en pared con Luciana Corregidor y luego cambió al otro sector para el ingreso solitario de Lara Méndez quien en segunda oportunidad logró vencer la resistencia de la arquera rival para el 1-1.

Entonadas por el gol, Río Grande le llegó tres veces más con sumo peligro al arco capitalino hasta que a los 9:49 Karen Ramírez no dio perdida una pelota, luchó contra la guardameta y de media vuelta le dio la ventaja a las locales que luego supieron cómo aguantar la victoria pese al 5 contra 4 que propuso en todo momento el conjunto de la montaña.

Dulce revancha

A principios de abril se jugó la Copa Héroes de Malvinas en Ushuaia y tras una igualdad 2-2, fue el elenco capitalino quien se quedó con la victoria por la vía de los penales, y ahora se dio lo contrario.

Un primer tiempo con dominio cambiante le permitió a Ushuaia colocarse 1-0 a los 6:30 por intermedio de Luchi Nicoliello, sin embargo a los 11:57 tras salvarse del 0-2 por una pelota que pegó en el palo, del rebote se la llevó de contra Paco Andrade aguantando a todos sus adversarios y definiendo con un puntazo al ángulo, golazo para el 1-1.

El gol lo infló de confianza al dueño de casa y con dos goles de Gaby Sánchez en menos de un minuto, Río Grande se puso 3-1 ante el delirio de los espectadores que colmaron el María Auxiliadora y le dieron el marcos ideal a este clásico.

Sin embargo Ushuaia no bajó los brazos y sobre el cierre logró irse al descanso igualando las acciones, primero por un gol de Juan Garay y luego por intermedio de Axel Mansilla para el 3-3.

El complemento comenzó con una expulsión clave: Luchi Nicoliello vio dos amarillas casi en simultáneo, la segunda por un supuesto exceso verbal y Ushuaia perdió a su mejor valor, sin embargo lejos de caerse entre el minuto 6 y 8 se pusieron 5-3 arriba en el tanteador gracias a una excelente pivoteada de Nacho Roldán que capitalizó Damián Nicoliello y luego de una contra tras un mal pase en ataque del arquero Coki Chávez que le dio la contra al rival.

Río Grande comenzó a controlar un poco mejor la pelota para poder romper el cerco defensivo del rival quien se tiró unos metros atrás.

Y con la subida paulatina de Chávez para el 5 contra 4, fue encerrando a los visitantes y de la salida de un córner, Lucas Vera de volea la clavó junto a un palo para el 4-5 a los 10:27, lo que le dio el tiempo suficiente para ir a buscar la igualdad.

Tanto fue y fue que finalmente alcanzó el merecido empate a los 18:42 tras un enorme remate de Franco Andrade que dio en el pecho del arquero Willy Gómez y del rebote el goleador de la noche, Gaby Sánchez, de derecha cruzó el remate inalcanzable que llevó la definición al punto penal.

La serie de 5 la comenzó Ushuaia y el disparo de Ignacio Roldán lo contuvo Coki Chávez; mientras que el capitán Perpetto colocó a Río Grande 1-0. Igualó Damián Nicoliello y Gómez se quedó con el remate de Gaby Sánchez para volver a empezar.

No fallaron Joaquín Ibarra, Axel Baumgartner y Corchito Pérez para Ushuaia; mientras que Franco Andrade, Román Andrade y Facundo Gandolfi marcaron para Río Grande.

El inicio del 1×1 hasta definir al ganador, el remate de Axel Mansilla se fue totalmente desviado y le dio la posibilidad a Coki Chávez de darle la victoria a Río Grande, y el remate potente del arquero finalmente coronó la Copa para los anfitriones.

Río Grande 5 – 4 Ushuaia

Río Grande: Marcos Lezcano, Juan Cruz Rout, Santino Madarieta, Bautista Vélez y Franco Miranda.

Ushuaia: Facundo Cardona (2) y Maximiliano Gerez (2).

Arbitros: Rodrigo Bravo y Darío Marcovechio.

Incidencias: No se registraron.

Partido: Sub 15 Masculino.

Río Grande 5 – 5 (7-8) Ushuaia

Río Grande: Gustavo Martínez, Thiago Haberkon, Aleandys Colón, Lucas Andrade y Agustín Zaracho.

Ushuaia: Ramiro Galeano (3) y Mirko Bueno (2).

Arbitros: Alberto Miller (Río Grande) y Matías Cisterna (Ushuaia).

Incidencias: Expulsado Kevin Maldonado en Río Grande.

Partido: Sub 17 Masculino.

Río Grande 4 – 4 (4-5) Ushuaia

Río Grande: Jeremías Ponce (2), David González y Alan Ojeda.

Ushuaia: Giovanni Grandis (2), Fernando Pérez y Gabrielinho Carpio.

Arbitros: Julio Mereles y Matías Cisterna.

Incidencias: No se registraron.

Partido: Sub 20 Masculino.

Río Grande 2 – 1 Ushuaia

Río Grande: Lara Méndez y Karen Ramírez.

Ushuaia: Valentina Grandis.

Arbitros: José Azúa y Darío Marcovechio.

Incidencias: Expulsada Sabrina Cuellar (Ushuaia) por malograr una situación manifiesta de gol.

Partido: Primera Femenino.

Río Grande 5 – 5 (5-4) Ushuaia

Río Grande: Gabriel Sánchez (3), Franco Andrade y Lucas Vera.

Ushuaia: Luciano Nicoliello, Juan Garay, Axel Mansilla, Damián Nicoliello y Joaquín Ibarra.

Arbitros: Diego Marín y Darío Alderete.

Incidencias: Expulsado Luciano Nicoliello en Ushuaia.

Definición desde el punto penal: Para Río Grande anotaron Facundo Perpetto, Franco Andrade, Román Andrade, Facundo Gandolfi y Francisco Chávez; el remate de Gabriel Sánchez lo contuvo Román Guerrero. Para Ushuaia anotaron Damián Nicoliello, Joaquín Ibarra, Axel Baumgartner y Rodrigo Pérez; el disparo de Ignacio Roldán fue contenido por Coki Chávez, el remate de Axel Mansilla se fue desviado.

Partido: Primera Masculino.