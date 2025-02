Río Grande comenzó con una sonrisa al ganar el clásico

En un sábado casi ideal para la práctica deportiva -el viento siempre dice presente-, el Torneo Apertura de Rugby en la máxima división tuvo su kick off y en la cancha de Cono de Sombra se llevó adelante el clásico doméstico, quedando en manos del Río Grande Rugby & Hockey Club quien venció a Universitario 29 a 20 en un entretenido match.

RIO GRANDE.- En el otro cotejo que se jugó en la Isla Las Aguilas derrotó a Colegio del Sur 22-7; mientras que el campeón defensor, Ushuaia Rugby Club, se quedó con los puntos por la no presentación de Tolhuin RC, quien en la segunda fecha debe recibir al Río Grande; mientras que Las Aguilas será local de Universitario y Ushuaia recibirá a Colegio del Sur.

Por ser el primer encuentro de la temporada y sin amistosos en la espalda, los dos se mostraron muy prolijos en la primera etapa, y recién en el segundo tiempo y con muchos cambios en las dos formaciones, el juego se tornó desordenado, pero de todas maneras muy entretenido a los ojos de los espectadores.

La clave de la victoria de los visitantes estuvo por afuera, todos los tries, incluso el que apoyó un forward, llegaron por la destreza y velocidad de los backs, mientras que en las formaciones fijas Uni fue un poquito más en los scrums, aunque el Verde lo sometió en los lines, donde el primer saltador, Ian Magallanes, tuvo una actuación formidable, robando 4 de los 5 intentos que realizó el rival al primer saltador y ganando bajando todas las pelotas propias, mientras que en el juego suelto de los delanteros la paridad fue casi absoluta. Julián González intenta poner al Río Grande adelante, hubo un lindo duelo de forwards en el clásico. Máximo Gómez sobró por afuera y logró desbordar a sus marcadores.

Si bien el viento no jugó un papel determinante, cruzó la cancha todo el tiempo, siempre favoreció un poco más a aquellos que atacaron al ingoal más próximo a la calle Posadas, y desde el vamos quien tomó esa ventaja fue el Verde que puso la pelota bien atrás y desde allí atacó con sus forwards hasta conseguir un penal a 5 metros, el cual fue jugado rápidamente por el retornado Walter Kohan quien sorprendió a la defensa rival y se zambulló a la zona prometida; la conquista fue convertida por Mauro Arias para dejar a la visita 7-0 arriba.

Desde la salida de media cancha el juego se centró en campo del Verde, allí Uni con los gordos metió presión hasta que a los 25 minutos logró achicar el tanteador; de una pelota recuperada en un ruck y pese a que la misma salió sucia, quedó en poder del potente Agustín Gómez y el octavo embistió la última marca para llegar cómodo al try, 5-7 hasta ese momento.

Río Grande RHC quiso más y jugó bastante en el terreno rival, pero las chances que tuvo por afuera no las pudo capitalizar hasta llegar al minuto 38; tras un line out que rápidamente se convirtió en ruck, limpiaron rápida la pelota y la hicieron volar a los tres cuartos y al llegar al segundo centro el potente Toti Kohan rompió la defensa para anotar el segundo try de la visita el cual fue convertido por su hermano Walter para colocar el 14-5 con el cual se fueron al descanso. Pura potencia. Agustín Gómez rompe a todos sus marcadores y se zambulle al try. El «Simio» siempre puso a Uni adelante, algunas veces sin mucho apoyo para seguir progresando.

La segunda mitad comenzó con una enorme corrida del mencionado Toti Kohan quien no sólo ganó muchísimos metros en carrera, sino que además, al ser frenado, traccionó con el poder de sus piernas y logró avanzar alguno metros más, y el Verde limpió rápido una formación móvil y casi sobre la línea, el capitán Jork Sánchez se tiró en la zona de anotación para darle el 19-5.

No tardó demasiado el dueño de casa en llegar al descuento, sobre los 11 minutos Universitario recuperó una pelota en un contra ruck perfecto, atacó en diagonal a la bandera derecha, fijó allí con sus delanteros y luego hizo volar la pelota a la otra punta donde sobraron jugadores y Manu Páez entró con potencia al ingoal; 10-19.

Desde los 15 y hasta los 30 minutos el partido fue de ida y vuelta sin muchas aproximaciones a la zona de anotación, y mucho tuvo que ver lo imprecisos que estuvieron algunos jugadores, sobre todo algunos que llegaron desde el banco; el partido se desdibujó, perdió mucho del brillo que se vio en la primera etapa, insistimos que fue el primer partido del año para ambos que aún cuentan con muchos valores de vacaciones o fuera de las canchas por lesiones, algunas de ellas graves que demandarán varios meses de recuperación.

A los 33 minutos, Río Grande contó con un penal frente a los palos y Mauro Arias acertó la hache para estirar la diferencia 22-10.

Desde el drop de mitad de cancha el local se le fue al humo al rival, con mucha vergüenza deportiva y sobre todo determinación, lo atacó desde todos los sectores, sobre todo con su pack lo que desordenó aún más al rival que dejó muchos espacios por afuera por donde siempre sobró gente del rival, pero que recién a los 35 minutos lo pudieron aprovechar al hacer llegar la pelota a la punta y ya sin marcas, el recién ingresado Máximo Gómez llegó a una nueva conquista para Uni; 15-22.

Aún había más por ver en el cierre. De la salida de media cancha, Universitario recibió y despejó al campo rival intentando llevar el juego otra vez cerca del territorio rival, sin embargo esa pelota cayó justa al full back, y Mauro Arias en una corrida tremenda de contragolpe terminó apoyando cerca del touch ingoal y sumada a la patada de Wally Kohan, el Verde se adelantó 29-15, sentenciando el match, aunque por lo antes mencionado el dueño de casa batalló hasta el minuto final y tuvo algo de recompensa.

De la salida del medio se fue a jugar bien a los metros finales del rival, consiguió generar algunos penales y ya en tiempo de descuento, el pilar Mariano Bustamante encaró a sus rivales y al llevarse dos marcas, antes del impacto logró habilitar a Toledo quien no pudo ser detenido por la última marca y con la patada fallida a los palos el cotejo culminó 29-20 a favor del Verde, comenzando la temporada con una sonrisa después de muchos años.

Universitario 20 – 29 Río Grande RHC

Mariano Bustamante 1. Jorge Cárdenas Soto

Mauro Molinas 2. Juan Carlos Herrero

Ulises Said Vega 3. Luciano Emanuel Mónaco

Franco Mancilla 4. Ian Magallanes

Diego Iván Saucedo 5. Julián González

Daniel Márquez 6. Santino Giménez

Alexis Soliz 7. Máximo Giménez

Daniel Agustín Gómez 8. Jork Sánchez

Emmanuel López Fiorito 9. Dusan Adrián Canalis

Lucas Salinas 10. Walter Ariel Kohan

Pablo Jofré 11. Joaquín Ignacio Vargas

Francisco Viel 12. Mariano Gómez

Rodrigo Cerezo 13. Joshua Kohan

Emanuel Páez 14. Luis Herrera

José Antonio Miranda 15. Mauro Ezequiel Arias

Luciano Juárez/Andrés Cichero E. Daniel Rolín

Referee: Ignacio Castro. Cancha: La Soñada (Cono de Sombra). Tantos PT: 7′ try Walter Kohan convertido por Mauro Arias (RGRHC); 25′ Try Agustín Gómez (Uni) y 38′ try Joshua Kohan convertido por Walter Kohan (RGRHC). Tantos ST: 2′ try Jork Sánchez (RGRHC); 11′ try Emanuel Páez (Uni); 33′ penal Mauro Arias (RGRHC); 35′ try Máximo Gómez (Uni); 37′ try Mauro Arias convertido por Walter Kohan (RGRHC) y 40′ try de Matías Toledo (Uni). Suplentes en Universitario: Ariel Díaz, Uriel Morand, Martín Gorostarzu, Matías Jaime, Amador Luis Gerónimo Benítez Urrutia, Julio David Servin, Sergio Bilbao, Matías Toledo y Máximo Gómez. Suplentes en Río Grande RHC: Nahuel Portillo, Ezequiel Gómez, Luis Tobar, Joaquín Romero, Leonardo Vintiñi, Agustín Blenda, Gonzalo Tymkow. Incidencias: No se registraron.