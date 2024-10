Revuelo internacional por la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia

El presidente Volodímir Zelenski denunció la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia y afirmó que están dispuestos a ir a la lucha contra Ucrania.

BUENOS AIRES (NA).- “Está claro que en Pyonyang, al igual que en Moscú, no hacen recuento de las personas y no valoran las vidas humanas. Pero todos nosotros en el mundo estamos igualmente interesados en poner fin a la guerra, no en continuarla”, protestó el primer mandatario de Ucrania.

Zelenski continuó: “Por lo tanto, juntos debemos detener a Rusia y a sus cómplices. Si Corea del Norte puede intervenir en la guerra en Europa, entonces la presión sobre este régimen definitivamente no es suficiente”.

“En particular, tenemos información sobre el entrenamiento de dos unidades militares de Corea del Norte. Puede que incluso haya dos brigadas de 6.000 personas. Y esto es un desafío. Pero sabemos cómo responder a este desafío. Es importante que no se escondan los socios. Todos los socios”, arremetió Zelenski.

A pesar de su tono vehemente, agradeció a todos los países y líderes que condenaron a Corea del Norte por unirse a la guerra rusa, citado por el medio Ukrinform.

“Si Rusia aún puede hacer que esta guerra sea más grande y más larga, entonces todos los que en el mundo todavía no están ayudando a imponerle la paz a Rusia, en realidad están ayudando a Putin a guerrear. Hay que detener a los criminales. Esperamos una reacción fuerte y sustantiva del mundo. Preferiblemente, no sólo con palabras”, enfatizó Zelenski.

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur anunció que el régimen norcoreano decidió enviar a 12.000 soldados para apoyar a la Federación Rusa en la guerra contra Ucrania.

Incluso en los Estados Unidos aseguraron -por primera vez este miércoles- que tienen evidencia de tropas norcoreanas en Rusia.

Según legisladores surcoreanos, unos 3.000 soldados habían sido enviados para apoyar la guerra del Kremlin en Ucrania y que habría más, de acuerdo con otro informe, de la agencia de noticias Reuters.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, hablando en Roma, declaró que sería “muy, muy grave” si los norcoreanos se prepararan para luchar junto a Rusia en Ucrania, como alegó Kiev.

De todos modos, aclaró que aún estaba por verse qué harían allí.

Según Reuters, Pyongyang había prometido proporcionar un total de unos 10.000 soldados, cuyo despliegue se esperaba que estuviera completado en diciembre, revelaron los legisladores a los periodistas después de ser informados por la agencia de inteligencia nacional de Corea del Sur.



Repercusión en la RPDC

Sin mencionar el por qué, Kim Yo-Jong, hermana del líder de la República Popular Democrática de Corea (tal el nombre oficial de Corea del Norte), Kim Jong-un, calificó de “dementes” y “perros desobedientes” a los Gobiernos de Seúl y Kiev, en respuesta a las acusaciones en contra de su país por el envío de soldados a Rusia.

La vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores en la República Popular Democráctica de Corea indicó que “semejante acto solo puede ser realizado por dementes en los regímenes de Seúl y Kiev”.

“Seúl y Kiev son tal para cual en lo que respecta a mendigar por aquí y por allá y a lanzar al azar comentarios absurdos e imprudentes contra estados con armas nucleares”, explicó la poderosa mujer.

Para Kim Yo-Jong, ese es “un comportamiento propio de perros desobedientes criados por los Estados Unidos”.



Repercusión en Rusia

La cooperación entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) no está dirigida contra terceros países, por lo que no debería ser motivo de preocupación, declaró al respecto el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

“Es nuestro derecho soberano, que no debe preocupar a nadie, porque la cooperación no se dirige contra terceros países. Seguiremos desarrollando esta cooperación”, apuntó.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Corea del Norte tiene un ejército de aproximadamente de 1,3 millones de soldados activos (APA).