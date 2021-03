Reunión clave

COMPARTIR

















RIO GRANDE.- Esta tarde, desde las 19:00, en la sede de la Liga Oficial de Fútbol, se llevará adelante una importante reunión de la Comisión Directiva del Departamento de Futsal AFA para analizar los pasos a seguir ante el incumplimiento de vario clubes a la hora de presentar los papeles que se habían solicitado desde el lunes 25 de enero del corriente año.

Los responsables de la actividad, habían adelantado la entrega de documentación para e 1 de marzo, tres días antes de o que se había fijado previamente, pero esto no es escusa para que los clubes se hayan dejado estar tanto tiempo con las obligaciones que debían cumplir y hoy, diez días después, muchos de ellos no han presentado todos los certificados médicos de los jugadores, no han completado los listados de buena fe o hay pases que no están claros.

El tema de los certificados es algo más que entendible, en el medio de todo lo que se está viviendo en Río Grande, es lógico que no hay tantos facultativos para poder atender más de mil jugadores federados quienes quieren obtener su apto físico para poder volver a una cancha, ya que no todos los clubes estuvieron en condiciones de jugar la Copa Centenario.

Lo que no se entiende, es la falta de jugadores en los listados de buen fe; se sabía de antemano que el mínimo era de 15 y no todos los cumplieron, y no se habla solo en la máxima divisional, también en el resto de las categorías.

Hay una parte de la Comisión Directiva que quiere ponerse firme y no dejar jugar a los elencos que incumplieron ya que por segundo fin de semana consecutivo el Torneo Apertura no arrancaría y es algo que no entiendo Guillermo Vargas, el responsable de la disciplina quien al volver a la Isla después de ausentarse dos semanas acompañando a Camioneros por Buenos Aires, se encontró con todos estos problemas.