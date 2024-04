Renata Godoy, en la puesta a punto para el Nacional

En la previa del 104° Campeonato Nacional de Atletismo (Mayores), a disputarse entre mañana y el domingo 14, en la pista Justo Román del Estadio Panamericano, en Mar del Plata, la deportista ushuaiense Renata Godoy compitió en la víspera en el Torneo Semana del Mar, válido para el Continental Tour de World Athletics (ex IAAF).

RIO GRANDE.- La Sub 20 entrenada por Lucas Doffo, quien se prepara para la prueba de heptatlón (ya fue campeona en Mayores, en 2022) ayer fue de la partida en el concurso de salto de longitud, ubicándose en el octavo lugar, con un mejor intento de 5,20 metros.

El podio fue integrado por atletas de tres países: se impuso la africana Nemata Nikiema, de Burkina Faso, con 6,47 metros. Y la escoltaron dos saltadoras de Atletismo Sudamericano (ex Confederación Sudeamericana de Atletismo), la panameña Nathalee Aranda -6,37- y la brasileña Eliane Martins -5,99-. La villaguense Victoria Zanolli (4°) encabezó el lote de argentinas, con 5,91 metros.

En los cuadros adjuntos aparece la clasificación del salto en largo femenino; y los vencedores en cada rama, con mayoría de triunfos para los representantes de Brasil.

Para menores

El sábado 20, en el gimnasio Jorge Muriel y sus inmediaciones, habrá un torneo para menores, de 12 a 19 años (Sub 10, Sub 16 y Sub 14), con éstas pruebas: 80, 100 y 600 metros llanos; salto en alto y en largo; lanzamiento de bala y jabalina. Se anotará de 12:00 a 12:45, y a las 13:00 comenzará el certamen. Informes: (2964) 500685 Rodrigo Velásquez.

Sábado y domingo

El sábado 13 (10:00), en Ushuaia se realizará la “Carrera por nuestra integridad territorial Malvinas”, en el marco del trigésimo aniversario de la inauguración del Monumento Nacional “Héroes de Malvinas”. Organizan la Secretaría de Malvinas y el Instituto Municipal de Deportes. Habrá dos distancias (10 y 3 km.) y se largará desde la Plaza Islas Malvinas.

Al día siguiente (concentración, 8:30/9:00, Parque de los 100 Años; largada, 10:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) llevará adelante la 11° Vuelta del Cabo Domingo, en dos distancias: 15,840 km. (3 vueltas; $ 12.000) y 5,380 km. (1 vuelta; $ 7.000).

Inscripción e informes: (2964) 515886; facebook: Daniel Antonio Menéndez; correo electrónico elacay@yahoo.com.ar

SALTO EN LARGO

P/Atleta Origen Marca Vto. MM

1.Nemata Nikiema (2003) Burkina Faso 6,47 +0,4 6,48

2.Nathalee Aranda (1995) Panamá 6,37 -1,7 6,55

3.Eliane Martins (1986) Brasil 5,99 +1,7 6,66

4.Victoria Zanolli (2005) Villaguay (ER) 5,91 +0,6 6,20

5.Andrea Ubiedo (1991) M.del Plata (BA) 5,73 +2,4 6,00

6.Marlene Koss (2003) C.Rivadavia (Chu) 5,71 +1,6 6,00

7.Paula Argüello (2003) Paraguay 5,35 -0,5 6,03

8.Renata Godoy (2005) Ushuaia (TdF) 5,20 +0,0 5,50

Sin marca: Leila Garetto (1999/Santa Fe/5,65). No participó: Rocío Muñoz (2001/Chile/6,28). Vto: viento (metros/segundo). MM: mejor marca.

GANADORES – VARONES

Prueba Atleta Origen Marca

100 m. (14) Franco Florio (2000) Ciudad Bs.As. 10.49 (+0,8)

400 m. (5) Ignacio Ciampitti (2000) Lincoln (BA) 47.87

1.500 m. (16) Diego Lacamoire (1998) M.del Plata (BA) 3:46.79*

3.000 m. (15) Agustín Da Silva (1998) Oberá (Mis) 8:21.26

400 m. c/v (8) Viana Dos Reis (1999) Brasil 51.24

2.000 m. c/o (5) Carlos Johnson (1997) Mte.Vera (SF) 5:48.14

Alto (5) Thiago Souza (1995) Brasil 2,19

Largo (9) Marcelino Dos Santos (1995) Brasil 7,67 (+0,8)

Triple (9) Luis Reyes (2000) Chile 16,02 (+1,9)

Bala (5) Welington Silva (1996) Brasil 20,58*

Martillo (8) Humberto Mansilla (1996) Chile 75,67

Posta 4×100 m. (3): Matías Castro/Tomás y Lucas Villegas/ Felipe Harte (41.04). Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes, el año de nacimiento y la velocidad del viento (metros/segundo).

GANADORAS – MUJERES

Prueba Atleta Origen Marca

100 m. (8) Vitoria Silva (1996) Brasil 11.55 (+0,2)

200 m. (7) Carolina De Jesús (1998) Brasil 23.95 (+1,6)

3.000 m. (10) Irene Pernía (2009) Miramar (BA) 10:01.20

2.000 m. c/o (7) Belén Casetta (1994) M.del Plata (BA) 6:18.97

Largo (9) Nemata Nikiema (2003) Burkina Faso 6,47 (+0,4)

Disco (6) Izabella Rodríguez (1995) Brasil 62,76

Jabalina (3) Giuliana Baigorria (2005) Zapala (Neuquén) 59,08

Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de participantes, el año de nacimiento y la velocidad del viento (metros/segundo).