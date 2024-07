Relanzamiento. Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano, con mucha música para hacerle frente al verano que viene

La multinacional Warner Music tiene contrato con el cantante uruguayo. Y recordó que éste tiene EP recién publicado.

Bautista Mascia acaba de consagrarse con el premio mayor de Gran Hermano 2023, hecho que Warner Music quiere capitalizar para relanzar la carrera del también cantante uruguayo.

La multinacional recuerda que, además de haber estado siete meses en la casa más famosa, Mascia es un cantante y compositor que una década atrás fue vocalista de la banda Toco Para Vos.

“Con tan solo 27 años, el artista uruguayo es el vocalista de grandes éxitos como Sólo necesito, Hasta la luna y Su fiel admirador. En 2020 decidió comenzar su carrera solistao que dio la bienvenida a Piloto (2020), Estoy bien (2021) y Verano Vibes (2022)”, reconstruye.

Y luego enfatiza que, antes de ingresar a Gran Hermano, Bauti dejó preparado un EP para ser lanzado durante sus días de aislamiento en la casa. “Es así que a dos días de ingresar a la casa llegó Ya no me duele, el primer simple del EP que hoy ya acumula más de 13 millones de reproducciones en Spotify”, precisa la promoción.

El EP titulado Los mejores días finalmente llegó a mediados de mayo y está conformado por: París, Voy a mentir, Los mejores días y Ya no me duele.

Cada tema llega con diferentes visualizers a modo de lyric videos que acompañan el ritmo de cada canción, salvo por Ya No me duele, su colaboración junto a la dee jay Cele Arrabal la cual sí contó con videoclip.

“No hay dudas que este gran hito en su carrera traerá mucha más música y grandes éxitos para el cantante y compositor uruguayo”, rematan desde Warner Music.

En una reciente entrevista con Implacables, Bautista Mascia dijo que desarrollará su carrera en Argentina: “Ahora estoy instalado acá. La semana que viene voy a volver a Uruguay, para ver a mi familia y a mis amigos. Pero la realidad es que tengo compromisos acá”.

“Hoy estoy trabajando acá. Tengo programas. Necesito estar en Buenos Aires. Igual, Uruguay está cerquita”, añadió.

“En lo musical, voy a empezar a armar mis cosas, como ya venía hace rato. Y lo actoral también me gusta. De chico hice teatro. Me gustaría actuar. Me gusta la tele”, aseguró en otro momento de la nota son Susana Roccasalvo.

“Teatro no sé. Siento que es un gran, gran desafío. Siento que con una cámara puede ser más llevadero. Pero bienvenidas sean las propuestas”, cerró.