Regresó a Puerto Madryn el chofer del camión

El chofer del camión argentino que se salvó de milagro en un vuelco y posterior incendio, ocurrido el primero de mayo, pudo reencontrarse con su familia la noche del sábado, luego de estar varios días en Porvenir, donde recibió asistencia de autoridades de la Municipalidad, que lo alojaron en un albergue, donde también recibió colaboración de la Iglesia.

RIO GRANDE.- Se trata de Franco Alarcón, quien manejaba un camión de transporte de carga y mientras transitaba en la ruta chilena, en estancia Lagunillas, sector China Creek; perdió el control de la unidad se desvió a la banquina y allí el terreno cedió, provocando que el camión se tumbara y luego comenzara el fuego.

Franco Alarcón contó que debió salir de la cabina del camión rompiendo la luneta, golpeándola con manos y pies; logrando salir por sus propios medios, pero sin poder rescatar nada de sus bienes y documentación. Tampoco contaba con su teléfono celular, por lo que perdió todo tipo de contacto y quedó a la intemperie por varias horas.

Fue gracias a la presencia de personal de una estancia, que vio el humo del incendio y se acercó a la zona, pudiendo rescatar al chofer y ponerlo a salvo, ya que estaba sufriendo principio de hipotermia, por las bajas temperaturas reinantes.

Un periodista del portal de noticias de Porvenir, Redfueguina TV, mantuvo una charla con Franco Alarcón, quien anunció que su familia viajó desde Puerto Madryn hasta la frontera, en Monte Aymond, para poder reencontrarse, en lo que fue un final feliz de una situación angustiante para este trabajador del volante.

En su mensaje, Franco agradeció a todos los que lo ayudaron en este incidente que debió atravesar. En primer lugar lo hizo con el personal de la estancia que lo rescató y luego con Carabineros de la Tercera Comisaría de Porvenir, que lo trasladaron hasta esa ciudad chilena.

El camionero también tuvo palabras de agradecimiento a los que lo asistieron en el Hospital Marcos Chamorro, a integrantes de las Iglesias de Porvenir y a funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Porvenir.

En un video difundido por Redfueguina TV, Alarcón expresó: “Estoy muy agradecido por la hospitalidad, la verdad que mas que agradecido con toda la gente. En la situación que me encuentro desde hace unos días, no se lo deseo a nadie. Estoy mas que agradecido por la comida, por la ropa que me dieron, porque me quedé sin nada, sin documentación, perdí todo”.

En tanto, Verónica Silvia Santana, madre de Franco Alarcón, también difundió en las redes sociales un agradecimiento, en la que señala: “Soy una madre agradecida a Dios, con todos y cada uno de los que asistieron a mi hijo. Jamás olvidaremos este gesto de humanidad y solidaridad. Gracias, gracias, gracias en nombre de toda la familia Alarcón”.