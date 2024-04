Redditor encuentra un quiosco McDonald’s N64 lleno de juegos de Xbox 360 en el consultorio de su dentista

Mientras esperas su limpieza, puedes agarrar un controlador y jugar algo Curso intensivo de Doritos.

Un usuario de Reddit encontró algo bastante extraño dentro de la sala de espera de su dentista: un viejo quiosco de videojuegos N64 de McDonald’s que había sido convertido en un Xbox 360 arcade completo con múltiples controladores y juegos.

La sala de espera del consultorio del dentista puede ser un lugar tenso mientras espera para comenzar cualquier procedimiento que lo haya llevado allí. Incluso una simple limpieza o El chequeo puede causar mucho estrés, especialmente en los niños más pequeños que podrían haber tenido algunas malas experiencias con los limpiadores dentales. Entonces, en lugar de que jueguen en su teléfono y agoten la batería o les hagan leer números de hace cinco meses de manera aleatoria revista, ¿por qué no dejarles jugar alguna Xbox 360 para distraerlos de su próximo tratamiento de conducto? Al menos un dentista parece pensar Esa es una muy buena idea.

El 16 de abril, el usuario de Reddit Asleep-Tumbleweed-99 publicado algunas imágenes en el subreddit de Xbox 360 de un quiosco de Xbox 360 en la sala de espera de su dentista.

“Bastante genial. [Curso intensivo de Doritos] es lo que veo en uno de ellos y el otro simplemente tiene el marcador arriba”, explicó Asleep-Tumbleweed-99. para los niños pequeños en el dentista, así que no quería jugarlo ya que tengo casi 30 y no quiero hacerlo. Parece un asqueroso jajaja”.

Si bien no lo reprodujeron, el usuario “tuvo que publicar” sobre el descubrimiento y agregó: “Ya no se ven tantas cosas”. especialmente una vieja Xbox 360 one”.

Rápidamente otros intervinieron, señalando que el quiosco de la oficina se parecía mucho al Máquinas N64 encontradas dentro de algunos restaurantes McDonald’s a finales de los 90 y principios de los 2000. Sin embargo, al profundizar un poco más, este no es simplemente un viejo quiosco N64 que tiene tenía algunas consolas Xbox 360 empujadas.

La verdadera historia detrás de este quiosco dentista de Xbox 360

Al principio, pensé que alguien tomó un quiosco viejo, lo limpió y quitó el logotipo de McDonald’s del poste alto que sobresalía del arriba, repintó el domo rojo plateado y sacó las pantallas y consolas antiguas. Luego, estas fueron reemplazadas por tres dispositivos de una empresa. llamado KidzPace, que vende unidades de videojuegos independientes diseñadas para restaurantes, empresas, hospitales, hoteles y, básicamente, cualquier otro lugar donde los niños aburridos puedan estar esperando. alrededor.

Sin embargo, al profundizar más, descubrí que esta unidad no es un quiosco restaurado de los 90, sino un producto que KidzPace solía vender. El representante me dijo que ya no ofrecen el modelo Xbox 360, pero encontré una 2017. vídeo de youtube publicado por la empresa que lo muestra.

Mirando más de cerca, es probable que la empresa haya reutilizado las carcasas sobrantes de esos viejos quioscos N64 porque, después de investigar más, descubrí que KidzPace hizo esas viejas máquinas de McDonald’s en el pasado también. De hecho, ellos todavía hago juegos para el gigante de la comida rápida hasta el día de hoy.

Si tienes curiosidad, comprar solo una unidad de juego independiente Xbox Series S de KidzPace en 2024 le costará $3395 y eso no incluye envío, me dijo un representante. ¡Ay!

De todos modos, entonces, ¿de qué estábamos hablando otra vez?

Ah, claro, sí, ese viejo y extraño quiosco de Xbox 360 en el consultorio del dentista que alguien publicó en Reddit. Sí, es real. Era un cosa que podrías comprar, y probablemente no esté hecho de un quiosco N64 de McDonald’s antiguo. Pero probablemente comparta algo de ADN con esos Dispositivos nostálgicos y tal vez también algo de plástico.

Voy a dejar de investigar esto ahora antes de encontrar nueva información que me lleve a otra madriguera de conejo.