Reapareció en público la princesa Kate Middleton

La princesa de Gales, Kate Middleton, reapareció ayer en público por primera vez desde que fue diagnosticada con cáncer, ya que fue vista a bordo de una carroza junto a sus tres hijos en el marco del desfile mediante el cual se celebraba en Londres el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

BUENOS AIRES (NA).- El 22 de marzo pasado, la princesa conmocionó al mundo al anunciar que estaba siendo tratada con quimioterapia a raíz de un cáncer contra el que está haciendo “buenos progresos”, según afirmó ella misma en las últimas horas.

Sonriente en varios tramos del camino, Kate saludó con la mano a los presentes. Llevaba un vestido blanco de la diseñadora Jenny Packham, con un sombrero blanco y negro de Philip Treacy y el broche del regimiento de la Guardia Irlandesa, de la cual es coronel.

En tanto, el esposo de Kate, el príncipe William, montaba a caballo junto a sus tíos -la Princesa Real, Ana, y el duque de Edimburgo, Eduardo-, detrás de la carroza de los reyes y delante de la de su mujer e hijos.

En un comunicado difundido este viernes, Kate habló de su diagnóstico de cáncer y el tratamiento que realiza.

Señaló que está consiguiendo “buenos progresos” aunque mantuvo cautela sobre el futuro.

“Estoy haciendo buenos progresos pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos.

En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan alegría y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde la casa”, analizó la princesa.

En otro tramo del comunicado, indicó que seguirá con este tratamiento “unos cuantos meses más”. “Todavía no estoy fuera de peligro”, advirtió.