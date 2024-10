Real Madrid 3° en Caleta, refuerzos de Uni en Mendoza

La Asociación Caleta Olivia de Balonmano (ACOBal) organizó el Nacional Fase 1 para la categoría Menores con la participación de Real Madrid (Río Grande) en masculino. Los entrenados por Joaquín Obispo finalizaron terceros, detrás de Escuela Municipal (Perito Moreno) y Rocha (Río Gallegos), y delante de los locales Municipal A y B.

RIO GRANDE.- Los resultados en la etapa clasificatoria: 17-31 vs. Pto.Moreno; 23-22 vs. Muni A; 33-17 vs. Muni B; y 18-27 vs. Rocha. Por su parte, Luisina Roldán (14 goles) y Valentina Franzese (5), ambas de Universitario, refuerzan a 28 de Noviembre (Santa Cruz) en el Nacional de Menores “B” que se realiza en General Alvear (Mendoza). Resultados: 18-25 vs. IFES (Neuquén); 24-44 vs. Gimnasia; 16-25 vs. Nueva Generación (Comodoro Rivadavia).