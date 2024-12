Raúl Ralinqueo: “Tenemos que ir a competir con los mejores”

Si hablamos de títulos importantes en el cierre de la temporada, Comercio fue uno de los grandes protagonistas al obtener su segunda estrella doméstica, primera en la FEUFUTSAL. La punta del iceberg se llama Raúl Ralinqueo, quien analizó en exclusiva lo vivido.

USHUAIA.- Siempre que se habla de Comercio se destaca el proyecto. Se destaca la identidad y el sentido de pertenencia. El trabajo desde las bases para llegar a lo más alto. Y vaya si en Primera se le ha negado al equipo conducido por Raúl Ralinqueo festejar títulos.

Pero esa perseverancia paga, de alguna u otra forma, siempre. Este 2024 los vio coronarse como campeones por primera vez dentro de la Federación de Futbol de Salón (FEUFUTSAL), venciendo a HAF en una final épica.

Perdían 0-3, lo empataron a un minuto del cierre y luego lo ganaron en el tiempo extra. Mejor, imposible.

“Realmente las finales siempre son hermosas, ¿no?, esa semana anterior es preciosa, es pensar un objetivo muy grande. Los entrenamientos son más lindos, tienen otros objetivos. La verdad que siempre es lindo jugar una final. Y después el lunes te dice, bueno, por fin las cosas se dieron. Porque nuestro proyecto es eso, es apostar mucho a darle volumen y crecimiento a nuestros jugadores. Y competir en los dos lados fue también una decisión que tomamos justamente en pos del objetivo este de darle vuelo a nuestros jugadores infantiles, inferiores y juveniles”, aclaró.

“Porque en definitiva lo que buscamos era un poco esta cuestión de poder mantener planteles durante cuatro o cinco años con los mismos jugadores, con buena competencia, que jueguen en los dos lados, que no sientan que le damos solamente la mitad de lo que pueden hacer”, comenzó el análisis exclusivo con MZL Deportes por FM Espectáculo 93.1.

“Eso nos permite ir sacando chicos, promoviendo todos los años jugadores nuestros de pura cepa para que empiecen a hacer armas en la primera división. Lógicamente, en lo que a resultado deportivo refiere, siempre son procesos más lentos, pero mucho más satisfactorios. Eso no me lo quita nadie. La satisfacción que hoy tenemos de poder haber logrado lo que logramos, de estar sumamente competitivos en los dos frentes, a pesar de haber tenido que resignar muchas veces resultados porque priorizamos un lugar u otro cuando los partidos eran a la misma hora, quienes fueron a representarnos con el equipo por ahí por llamar de una manera más débil, lo hicieron con hidalguía y con mucho coraje y con muy buen rendimiento”.

Y dejó en claro: “Tenemos una serie de cuestiones complicadísimas que resolver los fines de semana porque es abrumadora la cantidad de horas en cuanto al tiempo físico de nuestros entrenadores, los espacios, los gimnasios y después la cuestión económica, en medio de una situación que no está para nada fácil. Me refiero a los padres y me refiero a todo esto, el costo que tenemos de funcionamiento es abismal, pero es muy gratificante poder lograrlo y llevarlo adelante. Yo respeto todas las instituciones y todas las decisiones que la tomen para mí son válidas. Nosotros entendemos que el camino es este y después lo transferimos a una primera división con el único objetivo de también darle intensidad, volumen y juego a todos nuestros jugadores para poder mantener este plantel que te digo de 20 a 25 con el que contamos”.

Se animó a tocar tema selección, unificando el pensamiento de la gente del futsal: “Y creo que la ciudad, el deporte por excelencia, porque este es el deporte por excelencia en esta provincia, merece que los seleccionados estén conformados por los mejores jugadores que tengamos. No por aquellos que solamente pueden jugar en un lado o estas cuestiones que yo no entiendo. No, no juegues acá por tres meses así podemos ir a jugar, me parece una cosa aparte, cuando uno va a jugar ese tipo de torneos, todo el resto utiliza a los mejores. Eso es lo peor de todo. O sea, nos estamos poniendo un techo directamente o se está poniendo un techo que no hay que ponerse encima. Te limitás solo. Yo creo que nuestro deporte merece estar representado por los mejores, ya sea en un lado o en el otro. No me interesa dónde, porque cuando salimos a competir a nivel ciudad, liga, federación, tenemos que ir con lo mejor porque lo merecemos aparte, porque la ciudad lo merece, porque la historia de la ciudad lo merece”.

Sin lugar a dudas, una voz autorizada. Una palabra que vale por su historia y presente. Comercio ya salió campeón (por segunda vez)…