Putin quiere paralizar la guerra de Ucrania en los frentes actuales

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a detener la guerra en Ucrania con un alto el fuego negociado que reconozca las actuales líneas del campo de batalla.

MOSCU y LONDRES (Reuters /NA).- Así lo revelaron a la agencia de noticias Reuters cuatro fuentes de Moscú, afirmando que está preparado para seguir luchando si Kiev y el Occidente no responden.

Tres de las fuentes, familiarizadas con las discusiones en el entorno de Putin, puntualizaron que el veterano líder ruso había expresado su frustración a un pequeño grupo de asesores por lo que él considera intentos respaldados por Occidente de obstaculizar las negociaciones y la decisión del presidente ucraniano Volodímir Zelenskiy de descartar las conversaciones.

“Putin puede luchar todo el tiempo que sea necesario, pero Putin también está dispuesto a un alto el fuego, a congelar la guerra“, señaló otro de los cuatro, una alta fuente rusa que trabajó con el presidente y tiene conocimiento de conversaciones de alto nivel en el Kremlin.

Él, al igual que los demás citados en este artículo, habló bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.

Para este relato, Reuters habló con un total de cinco personas que trabajan o lo hicieron en el pasado con Putin a alto nivel en el mundo político y empresarial.

La quinta fuente no deslizó comentarios sobre la congelación de la guerra en los frentes actuales.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, en respuesta a una solicitud de comentarios, respondió que el jefe del Kremlin había dejado claro en repetidas ocasiones que Rusia estaba abierta al diálogo para lograr sus objetivos, aclarando que el país no quería una “guerra eterna”.

Los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa de Ucrania no respondieron a las preguntas.

Algunos analistas militares y políticos occidentales consideraron que el nombramiento la semana pasada del economista Andrei Belousov como ministro de Defensa de Rusia colocaba a la economía rusa en pie de guerra permanente para poder ganar un conflicto prolongado, planteó el informe.

Esto se produjo tras la presión sostenida en el campo de batalla y los avances territoriales de Rusia en las últimas semanas.

Sin embargo, las fuentes dijeron que Putin, reelegido en marzo para un nuevo mandato de seis años, preferiría aprovechar el impulso actual de Rusia para dejar atrás la guerra.

Basándose en su conocimiento de las conversaciones en los altos rangos del Kremlin, dos de las fuentes comentaron que Putin opinaba que los avances en la guerra hasta el momento eran suficientes para vender una victoria al pueblo ruso.

A partir de ese punto, el informe de la agencia con sede en Londres, abundó en las especulaciones políticas internas de la movida.