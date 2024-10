Putin no viajará a la cumbre del G20 en Brasil

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) relacionada con la invasión a Ucrania, informó que no asistirá a la cumbre del G20 en Brasil del 18 y 19 de noviembre para no perturbarla, según medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- Entendemos perfectamente que, incluso excluyendo el factor CPI, toda la discusión solo tratará sobre eso. Y eso perturbaría el trabajo del G20. ¿Para qué? “Somos adultos”, declaró en un encuentro con periodistas extranjeros.

En marzo de 2023, la CPI emitió una orden de detención en contra de Putin por la presunta deportación ilegal de niños desde que las fuerzas de su país iniciaron su invasión de Ucrania en 2022, recordó el sitio dw.

Los países miembro de la CPI, como es el caso de Brasil, están teóricamente obligados a arrestarlo si ingresa a sus territorios, continuó el sitio.

Sin embargo, a principios de septiembre, Putin fue recibido en Mongolia, también miembro de la CPI, y no fue detenido.

El tribunal con sede en La Haya recordó que sus países miembro tienen la “obligación” de arrestar a las personas con órdenes de arresto.

Pero en la práctica, la CPI no dispone de una fuerza coercitiva propia.

El Kremlin, que no reconoce a la CPI, siempre rechazó firmemente las acusaciones formuladas por el tribunal contra el presidente ruso.

No obstante, desde que la CPI emitió la orden de detención, Putin evitó ciertos desplazamientos al extranjero.

Entre otros, se saltó la cumbre del grupo de los Brics en Sudáfrica en agosto de 2023 y luego la del G20 en India en septiembre del mismo año.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Vladimir Putin © Agencia EFE