Putin afirmó que Rusia no necesita de armas nucleares para vencer en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el viernes que Rusia no tenía necesidad de usar armas nucleares para asegurarse la victoria en Ucrania, la señal más clara del Kremlin hasta la fecha de que el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial no se convertirá en una guerra nuclear.

MOSCÚ (Reuters /NA).- Desde que Putin ordenó la entrada de tropas en Ucrania en febrero de 2022, afirmó en varias ocasiones que Rusia utilizaría este tipo de armas si fuera necesario para defenderse, comentarios que Occidente califica de ruido de sables nuclear.

En la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, a la pregunta del moderador Sergei Karaganov, un influyente analista local, sobre si Rusia debería apuntar con una “pistola nuclear a la sien” de Occidente por Ucrania, Putin señaló que no veía condiciones para usar tales armas.

“El uso es posible en un caso excepcional: en caso de amenaza a la soberanía y la integridad territorial del país. No creo que se haya dado tal caso. No hay tal necesidad”, respondió Putin.

Moscú considera Crimea -que arrebató a Ucrania en 2014- y otras cuatro regiones ucranianas parte de su propio territorio, lo que plantea la posibilidad de un ataque nuclear si Kiev parece dispuesta a retomarlas.

Ucrania intensificó los ataques con drones y misiles contra objetivos rusos, incluida Crimea, y ha prometido expulsar a todas las fuerzas rusas de su territorio.

Putin dijo que no descartaba cambios en la doctrina nuclear rusa, que establece las condiciones en las que se pueden utilizar estas armas, y que, en caso necesario, Rusia podría probar un arma nuclear, aunque no veía la necesidad de hacerlo en estos momentos.

Rusia y Estados Unidos poseen casi el 90 por ciento de las armas nucleares del mundo.



¿GUERRA NUCLEAR?

El año pasado, Karaganov propuso un ataque nuclear limitado contra un miembro de la OTAN en Europa para obligar a Occidente a retroceder en el conflicto sobre Ucrania y evitar así la Tercera Guerra Mundial.

El viernes, Karaganov invocó la historia bíblica de cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por su maldad, mientras presionaba a Putin consultándole si Rusia debería escalar en Ucrania para impartir “una lección” a Occidente.

El presidente ruso dijo que rezaba para que el mundo nunca fuera testigo de un enfrentamiento nuclear, y añadió: “Y no tenemos esa necesidad. Porque nuestras fuerzas armadas no sólo están ganando experiencia, sino que están aumentando su eficacia”.

Las tropas rusas están avanzando a lo largo de la línea del frente en Ucrania, y han tomado 880 kilómetros cuadrados de territorio desde principios de año, incluyendo 47 pueblos y ciudades, dijo.

La doctrina nuclear 2020 publicada por Rusia establece las condiciones en las que un presidente ruso consideraría el uso de un arma nuclear: en términos generales, como respuesta a un ataque con armas nucleares u otras armas de destrucción masiva, o al uso de armas convencionales contra Rusia “cuando la propia existencia del Estado se vea amenazada”.

“Pero esta doctrina es una herramienta viva y estamos observando atentamente lo que ocurre en el mundo que nos rodea y no excluimos hacer algunos cambios en esta doctrina. Esto también está relacionado con las pruebas de armas nucleares”, dijo el viernes.

“Si es necesario, realizaremos pruebas. Hasta ahora, tampoco es necesario”, añadió.

CRÉDITO FOTO PORTADA: Sputnik/Pavel Bednyakov/Kremlin vía REUTERS