Primera medalla de plata para Tierra del Fuego en el debut

La presea plateada fue conquistada por William Flores Rojas en la prueba de Salto en Largo de atletismo adaptado, en la categoría Sub 18, en el marco de un extenso cronograma desarrollado en la pista “Justo Román”, en el primer día de competencia de los Juegos Nacionales Evita 2023.



MAR DEL PLATA (Especial).- El mismo escenario recibió al atletismo convencional, con resultados positivos en Hexatlón Sub 17 (pruebas combinadas) para Morena Díaz y Sofía Peralta, quienes marchan en la cuarta y sexta posición respectivamente.



Además Michelle Mathieu avanzó a la final de los 100 metros con vallas (Sub 17) y Antonella Ojeda ganó su serie de Salto en Largo.

El futsal tuvo alegrías en ambas categorías Sub 15 con el triunfo del equipo masculino por 1 a 0 ante Formosa y del femenino por 4 a 0 frente a Río Negro.

El hockey celebró en la rama masculina al ganar sus dos partidos en la categoría Sub 16: contra Río Negro por la mañana (1-0) y Jujuy por la tarde (2-0) en doble jornada.

En Playa Popular, el Beach Handball Masculino se impuso a San Juan por 2-0 (14-12 y 13-11) y llegará con expectativas a la segunda jornada.

En los deportes individuales, Punta Mogotes fue el escenario para el ciclismo de ruta, ciclismo de montaña y canotaje, con una destacada participación de Tiziana Pastori en la prueba de XCM al finalizar en el quinto lugar.

En Tiro Olímpico masculino, la primera jornada de clasificación ubicó en la tercera posición a Jonás Ugrina, mientras que el Tiro con Arco fue suspendido por lluvia y comenzará hoy.

Por último, seis fueguinos se clasificaron a la final A en Levantamiento Olímpico, en diferentes categorías masculinas y femeninas: Teo Moyano, Valentina Castro, Morena Genovese, Tomás Cortés, Federico Ruiz y Lorenzo Araujo.



Los deportes de combate (luchas olímpicas, taekwondo, karate, boxeo y judo) iniciaron las etapas clasificatorias esta tarde, a la espera de poder avanzar a la próxima instancia.

Hoy se presentarán la mayoría de los deportes adaptados colectivos y se definirán los grupos de los deportes convencionales de conjunto, en una jornada que iniciará la actividad a partir de las 8. También entrarán en acción las delegaciones fueguinas de gimnasia artística y gimnasia rítmica, entre otros deportes que también darán el presente en Mar del Plata.

Presentes en la inauguración

El lunes por la tarde quedaron formalmente inaugurados los Juegos Nacionales Evita tras la realización del acto de Apertura que se llevó a cabo en la plazoleta Almirante Brown de la ciudad de Mar del Plata y que contó con la participación de más de 700 deportistas fueguinos.

Se realizó con todos los y las deportistas que representan a nuestra provincia una numerosa caravana que nació en las puertas del hotel 30 de Octubre y finalizó en la plazoleta Almirante Brown, epicentro del Acto de Apertura de los Juegos Nacionales Evita.

El colorido especial lo pusieron los chicos y las chicas fueguinas, quienes en su mayoría, formaron parte de una acción de unión y pertenencia que consistió en pintar su rostro con los colores de la bandera y encender la llama deportiva de cada uno de los y las competidoras. La propuesta fue una actividad que reflejó el gran sentido de pertenencia de nuestros atletas y que evidenció una respuesta positiva de nuestros representantes.

El secretario de Deportes y Juventudes Carlos Turdó y el subsecretario Gabriel Coto, fueron las principales autoridades provinciales en un sencillo acto que fue encabezado por el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens y que contó ademas con la presencia de Sergio Palmas, subsecretario de Infraestructura Deportiva y Competencias Nacionales, Tristán Bauer, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y de la secretaria de Deportes de la Nación Argentina, Inés Arrondo.

Los y las deportistas fueguinos disfrutaron del evento que marcó el comienzo de la actividad nacional en medio de una multitud que copó la explanada lindante al tradicional monumento del lobo marino.