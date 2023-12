Presidente de Guyana considera “un desafío al orden mundial” el reclamo de Venezuela

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, consideró que la avanzada de Venezuela sobre el Esequibo, la región rica en petróleo en disputa bilateral que siempre estuvo bajo administración guyanesa, constituye “una gran irresponsabilidad” de parte de Nicolás Maduro, “un desafío al orden mundial, a la ley internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia”.

TELAM.- Maduro “es alguien que no tiene interés en la paz mundial, en el orden internacional y en mantener un sistema de buena gobernanza, donde la gente respeta el Estado de derecho. Y, en ese escenario y orden de ideas, estamos muy preocupados. Lo vemos como una amenaza inminente a la paz y estabilidad de Guyana, pero de manera más importante como una amenaza inminente a toda la región”, consideró Alí.

En una entrevista que publicó hoy la revista colombiana Semana, el mandatario admitió igualmente su “esperanza” de que “el consenso prevalecerá y Maduro y Venezuela no van a actuar de manera aventurera eirresponsable” Ali reseñó que “igualmente” Georgetown ya informó de la situación a sus

“aliados” y empezó a “tener conversaciones de defensa para asegurar que Guyana está en un estado de alistamiento por esta tremenda amenaza”.

Citó a “muchas personas que dicen que Maduro está haciendo esto por su situación política interna y los problemas que está afrontando en Venezuela”, pero subrayó que la soberanía y la integridad de Guyana “no pueden estar comprometidas de ninguna manera”, por lo que el país está tomando “muy seriamente” las amenazas de Venezuela.

Los dos países tienen abierto un litigio por Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y minerales, que Caracas ahora considera su estado número 24, a partir de un referendo que hizo el domingo último.

“Maduro es muy impredecible. No podemos depender de lo que diga o haga”, señaló Ali, que ponderó que la región “siempre ha trabajado en buscar y procurar que seamos una zona de paz”.

Para el presidente, no hubo otro caso de “un comportamiento tan irracional que amenace la existencia de otro país”.

“Lo que Maduro está insinuando es una acción que puede desestabilizar la economía, la paz y la gobernanza de la región, y puede poner a todo el hemisferio occidental en un lugar donde nunca se ha encontrado antes. Sería la primera vez”, avisó.

Y llamó por eso a los líderes locales a “unirse de manera certera y definida”, en contra de “ese comportamiento dictatorial, egoísta, sin autoridad moral, que irrumpe en la región”.

Sobre los mapas que ya circulan en Venezuela con el Esequibo como parte de ese país, Alí manifestó que “ningún mapa puede ser un pedazo de su imaginación”. “Ese mapa no tiene lugar en ningún lugar de los mapas del mundo que están claramente definidos. Las fronteras de Guyana están definidas en el acuerdo del siglo XIX, y Venezuela debe abandonar su comportamiento irresponsable de jugar con la mente de la gente, creando esa incertidumbre innecesaria en la región”, remarcó.

Asimismo, dijo que aunque Georgetown se prepara “en base al derecho internacional, la diplomacia y siguiendo los lineamientos y reglas internacionales”, sí estableció alianzas y tiene “una cooperación mejorada de defensa con muchos” de sus aliados y “la seguridad de que muchos de ellos van a estar de nuestro lado”.

“Si permiten que Maduro sea exitoso en esta aventura, si permiten que él crea que tiene éxito en esto, ¿entonces quién sigue? En su mente, en su proceso de pensamiento, él verá esto como un medio realista de tomarse territorios. Y por eso tenemos que hablar de manera conjunta, contundente.

Tenemos que hacerle entender a Maduro que esto no puede ser tolerado en la región”, subrayó el presidente.