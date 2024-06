Presidente de Brasil afirmó que puede intentar la reelección en 2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que podría presentarse a la reelección en los comicios de 2026 “para evitar que trogloditas vuelvan a gobernar” Brasil.

BUENOS AIRES (NA).- El mandatario brasileño expuso en entrevista a la radio Central Brasileña de Noticias (CBN), sin embargo, que “hay mucha gente buena” para presentarse en las próximas elecciones y buscar la reelección “no es la primera posibilidad”.

“No quiero discutir la reelección en 2026 porque me queda un año y siete meses de mandato. Hay mucha gente buena para ser candidatos, yo no necesito ser candidato”, dijo.

“Presten atención, si necesito ser candidato para evitar que los trogloditas que gobernaron este país vuelvan a gobernar, pueden estar seguros de que mis 80 años se convertirán en 40 y me convertiré en candidato. Pero no es la primera hipótesis”, agregó.

Lula da Silva evitó en la entrevista mencionar el nombre de su antecesor, el ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), al explicar que se le aconsejó no hacerlo.

El mandatario brasileño comentó que si es necesario se presentará a las próximas elecciones para evitar que un “fascista” vuelva al poder.

“Vamos a tener que pensar mucho. Sé que voy a tener 80 años, tengo que medir mi estado de salud, mi resistencia física, porque quiero ser responsable con Brasil. Pero no voy a permitir que este país vuelva a ser gobernado por un fascista”, dijo.

La candidatura a la reelección del presidente es apoyada de manera amplia por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), así que si Lula da Silva obtuviera un nuevo mandato presidencial sería el cuarto, luego de los dos primeros entre 2003 y 2010, así como el actual iniciado en enero de 2023.



IMAGEN DE LULA

La aprobación del gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se situó en junio en el 36%, ligeramente por encima del 35% de marzo, según un sondeo publicado el martes.

El índice de desaprobación del presidente izquierdista, que se encuentra en el segundo año de su tercer mandato no consecutivo, se situó en el 31%, según el sondeo de la encuestadora Datafolha, por debajo del 33% de marzo. (Con información de Xinhua y Reuters).

CRÉDITO FOTO PORTADA: El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante un desayuno con periodistas en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil. (Xinhua/Lucio Tavora).