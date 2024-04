Presidente chileno califica de “muy buena” la relación con China

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó en una conferencia con la prensa internacional que con China existe “una muy buena relación” que su país desea conservar.

SANTIAGO (Xinhua/NA).- “Nuestra relación con China no está sujeta a ningún tipo de presión por parte de ningún otro país. Tenemos una relación autónoma con China y así va a seguir siendo”, subrayó Boric tras ser consultado por un corresponsal de la agencia de noticias Xinhua.

El mandatario recordó que Chile es el primer país de América del Sur en reconocer oficialmente a la República Popular China, en 1970, y el primer país en América Latina en establecer un Tratado de Libre Comercio con la nación asiática, en 2005.

“Todos nuestros últimos presidentes han visitado en visita oficial China y en mi caso no es la excepción”, añadió Boric.

El mandatario chileno viajó en octubre pasado a China, donde inauguró la “Chile Week 2023”, un encuentro clave para la política comercial chilena en el extranjero, llevada a cabo por primera vez de forma presencial tras la pandemia de COVID-19, a su vez que tuvo la oportunidad de estar en ferias de productos chilenos en Beijing y Sichuan.

“China es nuestro principal socio comercial, por lo tanto, nuestras relaciones con China gozan de muy buena salud. Esperamos que eso siga siendo así”, subrayó el presidente Boric.

En el encuentro, el presidente chileno resaltó la reunión bilateral que celebró el pasado viernes con una delegación de Sichuan, para seguir fortaleciendo las relaciones económicas y culturales entre ambos países y con la región, según informó en esta ocasión el Gobierno chileno.

China se consolidó como el principal destino de las exportaciones chilenas durante el primer trimestre de 2024, con un acumulado de 3.618 millones de dólares en envíos no cobre no litio, lo que significó un alza de 8,4 por ciento más que el año anterior, informó la semana pasada ProChile.