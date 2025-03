En Río Grande, un hecho de acoso a una mujer fue denunciado en redes sociales. Un juzgado ordenó que coloquen al acusado un equipo electrónico que permite registrar cualquier acercamiento a la víctima, situación que será monitoreada. (Imagen de la denuncia realizada en redes sociales)

RÍO GRANDE. – En la jornada del sábado, un Juzgado en esta ciudad ordenó la colocación de una tobillera electrónica a un sujeto para que sea monitoreado en sus movimientos y de esta manera se pueda supervisar la perimetral vigente, debido a una denuncia que le realizó su expareja, sobre ser víctima de permanentes acosos violentos.

Parte de estas denuncias se pudieron conocer a través de un pedido de ayuda que efectuó la mujer en redes sociales y cuyo acusado es Brian Gabriel Torres (foto).

La denunciante recordó que “tuvimos una relación hace de 10 meses donde sufrí violencia física, verbal y psicológica por parte de él. Hoy en día tiene una prohibición de acercamiento hasta nuevo aviso porque me golpeó en más de una oportunidad en la relación”. También indicó que fue amenazada de muerte y agregó que “pasó por afuera de mi casa, me tajeó las cuatro ruedas del auto con un cuchillo y me rompió el parabrisas con un cascote” (ver video).

La denuncia contra Torres fue realizada el viernes y motivó una audiencia de descargo; a Torres se le ordenó “prohibición de acercamiento”.

Por orden judicial colocaron una tobillera electrónica a un presunto agresor de su expareja