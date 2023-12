Playoffs en marcha: Se juegan los 4tos de Final

El último torneo doméstico del año ya está en sus horas más calientes, con los descensos consumados, es momento de que los playoffs den rienda suelta en este camino a la gloria. Por eso, este domingo en el Gigante del Sur la fiesta está asegurada.

USHUAIA (Por Lien Tapia).- Una nueva ola de Futsal arrasará con todo en la 40×20. Ateneo y AATEDYC han perdido la categoría en tanto que Arturo Pratt pende de un hilo. Todo esto tuvo lugar el pasado fin de semana en una jornada descomunal y emotiva.

Pero este, este domingo, la cosa cambiará radicalmente, acá el horizonte es otro, la gloria está a tres pasos, los cuartos de final prometen y por eso, en el último mes del año, antes de las fiestas, todos piensan en levantar una sola copa.

El arsenal y la fortaleza

Las polaridades conceptuales serán la línea de juego que primero lucirá su andar en la pista del Gigante. HAF y Los Andes pugnarán por el primero de los boletos hacía las semis a las 17:30 del domingo.

HAF, plagado de figuras y de un poderío ofensivo notable, tendrá una vez más ingeniárselas para desmarañar el férreo bloque que Los Andes propone, y acá un punto. No es Andes un equipo defensivo, es en cambio, un equipo fuerte, prolijo, que trata de forzar los errores del rival basado en jugadores de oficio para poder transicionar y lastimar a partir de los Benítez, los Quinteros, los Delgados.

Pero sin embargo no deja de ser un equipo chivo, que reduce los espacios y se fortalece mentalmente si al pasar los minutos no se lo vulnera. Por eso no es una parada sencilla para el rojinegro que, tendrá que encontrar el equilibrio entre ser el elenco ordenado y táctico de la Copa Ushuaia o el HAF más agresivo, pero descuidado, de este Clausura.

La hora de la verdad

Comercio ha tenido un mejor pasado, Galicia no, Comercio llega con dudas, Galicia no. ¿Entonces? Entonces para eso sirven estas llaves, para que avance el que más lo merezca, el que más y mejor lo quiera o encare. Porque si bien el elenco de Ralinqueo no ha hecho un buen Clausura, la realidad marca que ha ganado sus últimos dos encuentros y eso en cualquier lugar del mundo significa una suba de confianza, que sumada a una experiencia mayor en este tipo de cruces mata-mata, da un panorama.

El Galo, por su parte, que sin dudas fue la sorpresa del torneo quedando solo por debajo de Mercantil, deberá ahora ratificar o no este momento de madurez, la cabeza, la convicción, la lucidez y la entrega serán elementos claves para los españoles si quieren por primera vez en mucho tiempo estar en una semi.

Dicho esto, el choque de las 19 le marcará a uno o a otro la puerta de salida o la de acceso a la siguiente instancia. Es verdad que Comercio está en un proceso, es verdad que Galicia ha cumplido muchos de sus objetivos, pero también es verdad que ambos quieren un poco más.

Cuentas pendientes

El Prime Time del domingo le pertenece a Camioneros y la UOM habiendo sido cuarto y quinto del Clausura respectivamente. Ambos elencos transitan momentos similares en sus presentes, con características distintas, eso sí.

El último antecedente de este enfrentamiento nos remonta a la primera fecha del certamen en la que el elenco de Montiel con doblete de Nicoliello derrotaría 2-1 a los de Arce, pero el antecedente que acá importa no es aquel, sino el que a ambos los citó en la semifinal del Apertura y que tendría el batacazo de la UOM venciendo al Camión desde el tiro penal y así llegando a una final que a posteriori perdiera con Mercantil.

Esto no lo olvida el Camión, sabe que el Metalúrgico es un rival de alto riesgo y de una intensidad incómoda, más aun teniendo en cuenta las dimensiones de la pista de juego para estas llaves. Primará la frescura o dinámica de los pibes de Montiel o primará la experiencia e intensidad de los de Arce.

El Camión quiere sacarse aquella espina, el Metalúrgico quiere tirar sal en aquella herida y volver a dar pelea. Pero los trapitos se secan al sol, y las cuentas se saldan en la cancha.

Un tranvía llamado locura

“No de nuevo” pensarán los dos protagonistas a continuación. “Que se repita siempre” podría ser la postura del espectador neutro. Arturo Pratt y Mercantil que hace un puñado de días se enfrentaron convirtiendo entre ambos la escandalosa cifra de 19 goles, volverán, obvio, a enfrentarse.

Pero esta vez será a todo o nada, aunque a Pratt eso no le importa, ya que el pasado fin de semana también era a todo o nada para ellos y lo ocurrido está a la vista. Pratt no va a escatimar, lo sabemos, Mercantil no se va a amedrentar, también lo sabemos.

Pratt buscará dar el golpe y sabe que lo puede hacer. Mercantil está obsesionado con el título y sabe que lo puede conseguir, pero primero este choque, este duelo que los emparenta, los espeja. Dos de los elencos más agresivos colapsarán en un reducto que se presta aún más al golpe por golpe y todo, pero créanos, absolutamente todo, puede suceder.

Así las cosas. Allá está la bandera a cuadros, el que llegue primero levantara la Copa, pero antes hay varias puertas con el letrero verde que marca la salida, nadie quiere cruzar esas puertas. Para la gloria jugarán ellos, pero siempre decidirá ella.