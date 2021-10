Platense y Rosario Central abren la decimoséptima fecha

Compartí en tus redes!

BUENOS AIRES (NA).- Platense recibirá a Rosario Central en el partido con el

cual se abrirá la decimoséptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol y en el que

ambos elencos buscarán seguir por el camino del triunfo. El encuentro se disputará

desde las 14:30 en el estadio Ciudad de Vicente López, será controlado por el árbitro

Facundo Tello Figueroa, quien estará asistido por los jueces de línea Juan Pablo

Belatti y Walter Ferreyra, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable

TNT Sports.



Platense viene de vencer como visitante a Racing por 1 a 0 y el entrenador Claudio

Spontón no dio indicios acerca del equipo que colocará frente al conjunto rosarino

aunque podría no realizar variantes y poner a los mismos once que empezaron

jugando en Avellaneda.



Por su parte, Rosario Central le ganó como local a Patronato de Paraná por 3 a 2 y el

técnico Cristian González tampoco confirmó el elenco que visitará al conjunto de

Vicente López, pero evaluaría alguno cambios.



Por su parte Racing, que vive un presente complicado en cuanto a lo futbolístico,

visitará desde las 16:45 a Unión de Santa Fe, que intentará continuar por la senda de

la victoria. El tatengue venció por 4 a 3 a Sarmiento en Junín en la fecha pasada y es

un hecho la vuelta de Claudio Corvalán luego de cumplir la fecha de suspensión.

Mientras que Racing perdió como local frente a Platense por 1 a 0, aumentó su crisis

futbolística y necesita ganar debido a que peligra su clasificación a la Copa

Sudamericana ya que en la actualidad en el último que está logrando ese pasaje.

Además, Fernando Gago -recientemente desvinculado de Aldosivi de Mar del Plata-

es muy probable que sustituya como entrenador a Claudio Ubeda.

Hoy también jugarán Patronato de Paraná-Defensa y Justicia (19:00) y Central

Córdoba de Santiago del Estero-Vélez Sarsfield (21:15).

Liga Profesional – Posiciones

P/Equipo Pt. J G E P Gf Gc Df.

1.River Plate 36 16 11 3 2 32 12 +20

2.Talleres (C) 32 16 10 2 4 24 14 +10

3.Boca Juniors 27 16 7 6 3 19 12 +7

4.Lanús 27 16 8 3 5 27 25 +2

5.Estudiantes (LP)26 16 7 5 4 25 17 +8

6.Colón 26 16 7 5 4 13 16 -3

7.Velez 25 16 6 7 3 22 12 +10

8.Def. y Justicia 24 16 6 6 4 20 13 +7

9.Independiente 24 16 6 6 4 17 15 +2

10.Godoy Cruz 23 16 6 5 5 25 20 +5

11.Racing Club 22 16 5 7 4 13 9 +4

12.Huracán 22 16 5 7 4 12 12 0

13.Argentinos 21 16 5 6 5 15 14 +1

14.Gimnasia (LP) 21 16 5 6 5 13 16 -3

15.Unión21 16 6 3 7 19 23 -4

16.Rosario Central 20 16 6 2 8 23 23 0

17.Platense 19 16 4 7 5 18 19 -1

18.Sarmiento (J) 19 16 5 4 7 18 20 -2

19.Atl.Tucumán 19 16 5 4 7 16 23 -7

20.San Lorenzo 17 16 4 5 7 14 20 -6

21.Newell’s 16 16 4 4 8 17 24 -7

22.Aldosivi 16 16 5 1 10 17 29 -12

23.Banfield 15 16 2 9 5 11 15 -4

24.Patronato 15 16 3 6 7 13 19 -6

25.Arsenal 13 16 2 7 7 6 20 -14

26.Ctral.Cba. (SdE) 12 16 2 6 8 15 22 -7



Fecha 17a

Día Partido Hora

Martes 19 Platense-Rosario Central 14:30

Martes 19 Unión-Racing Club 16:45

Martes 19 Patronato-Defensa y Justicia 19:00

Martes 19 Central Cba (SdE)-Velez 21:15

Miércoles 20 Arsenal-Gimnasia (LP) 14:30

Miércoles 20 San Lorenzo-Lanús 16:45

Miércoles 20 Estudiantes (LP)-Atl.Tucumán 19:00

Miércoles 20 Banfield-Huracán 19:00

Miércoles 20 Boca Juniors-Godoy Cruz 21:15

Jueves 21 Argentinos-Colón 14:30

Jueves 21 Newell’s-Aldosivi 16:45

Jueves 21 Independiente-Sarmiento (J) 19:00

Jueves 21 Talleres (C)-River Plate 21:15