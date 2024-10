Petri dijo que echarán “al malnacido” que llamó “Falklands” a las Malvinas

“Estamos iniciando todas las investigaciones para caer contra el responsable y aplicarle las máximas sanciones. Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso, porque no refleja las posiciones que venimos sosteniendo. Reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles, reivindicamos la soberanía de Malvinas”, aseguró el ministro de Defensa.

elDiarioAR.- El ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió al escándalo que se desató este miércoles y generó cortocircuitos entre su cartera, Defensa, y la cancillería que lidera Diana Mondino tras conocerse un comunicado oficial que el Gobierno publicó en su sitio oficial y que denominaba a las Islas Malvinas como “Falklands”.

“Estamos iniciando todas las investigaciones para caer contra el responsable y aplicarle las máximas sanciones”, dijo el funcionario, y fue más allá en la demostración de enojo tras la situación: “Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso, porque no refleja las posiciones que venimos sosteniendo. Reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles, reivindicamos la soberanía de Malvinas”, aseguró durante una entrevista con Radio Mitre.

“La Coordinación de Veteranos de Malvinas pidió que se suba la nota y allí se habría manipulado la gacetilla original y se habría cambiado el texto e incorporado esta denominación impropia de Malvinas”, explicó el funcionario. Y agregó: “Hay una diferencia entre ambos textos. No sólo respecto de la denominación, sino también del contenido. Esto no puede ocurrir porque Defensa no participó de la reunión”, sentenció Petri.

Asimismo, el titular de Defensa confirmó que su cartera instruyó la realización de un sumario y advirtió al responsable que lo van a encontrar: "Se va a saber porque acá el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas porque el sistema registra quien ingresó y quien tuvo acceso a la modificación de la nota", concluyó.