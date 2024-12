Perspectiva de género en los casos de femicidio

La OM publicó un informe donde se demostró que crece la aplicación de la perspectiva de género en las causas en las que se investigan muertes violentas de mujeres y femicidios. Qué muestran las estadísticas.

BUENOS AIRES (Diariojudicial).- La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró un informe especial que analiza la evolución de las imputaciones al inicio de las causas judiciales donde se investigaban muertes violentas de mujeres cis y mujeres trans/travestis por razones de género entre 2017 y 2023.

El informe hace foco en la aplicación de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 80, incisos 1, 4 y 11 del Código Penal de la Nación, incluyendo a las actuaciones de las fiscalías en las provincias en las que rige el sistema acusatorio.

De acuerdo con el estudio hubo un importante avance por parte de los poderes judiciales en el tratamiento con perspectiva de género en las causas informadas como femicidios directos en función del Protocolo al Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

En el período analizado se registraron 1.482 víctimas de femicidio directo, de las cuales surgieron 1.593 imputaciones iniciales de los sujetos activos.

En cuanto a la aplicación de la agravante por violencia de género, se observó un incremento del 21,9 puntos porcentuales, pasando del 56,9% en 2017 al 78,8% en 2023.

El promedio de imputaciones iniciales que contemplaron violencia de género para todo el período 2017-2023 fue del 65,9%.

En cuanto a la aplicación de la agravante por el vínculo en casos registrados como femicidios directos se observó que, de las 867 imputaciones iniciales que lo contenían, se registró un aumento de 25,1 puntos porcentuales: fue del 69,5% en 2017 y de 94,6% en 2023.

El estudio muestra que, cada vez más, cuando hay un caso agravado por el vínculo, también impacta la perspectiva de género y la búsqueda por demostrar ambas agravantes.

“En promedio, entre 2017 y 2023, el 80,1% de los femicidios directos informados al RNFJA tenían en sus imputaciones iniciales las agravantes por el vínculo (art. 80, inc. 1), y/o por violencia de género (art. 80, inc. 11) y/o por odio de género (art. 80, inc. 4). Este promedio esconde algunas disparidades, llegando a su punto más bajo en 2018 (64,3%) y su punto más alto en 2021 (88,7%)”, concluyó el informe.