Patagonia: Habilitaron horas extras a trabajadores de Radio Nacional

Tras una fuerte presión social y mediática, las autoridades de Radio Nacional habilitaron la realización de horas extraordinarias a los trabajadores de algunas de las emisoras de la Patagonia por el fuerte temporal de nieve que dejó aislados a poblados rurales y ciudades de Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Desde febrero comenzó el vaciamiento informativo de la Radio Pública.

“Se logró luego de otra intensa campaña de defensa y de concientización del rol social que cumple Radio Nacional en todo el país. Las autoridades deben tomar nota de la enorme repercusión que tiene en toda la sociedad el desguace que pretenden llevar adelante en las 49 emisoras Deben reponer de inmediato la programación propia en cada una de ellas”, remarcó la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) en un comunicado de prensa.

La Patagonia soporta un temporal de nieve llegado a destiempo que generó cortes de rutas con filas, en algunas sectores, de 20 camiones y colectivos que debieron pasar la noche a la intemperie, con los riesgos que eso conlleva para quien deba dormir en una cabina.

La Patagonia soporta un temporal de nieve llegado a destiempo que generó cortes de rutas con filas, en algunas sectores, de 20 camiones y colectivos que debieron pasar la noche a la intemperie, con los riesgos que eso conlleva para quien deba dormir en una cabina. Hay algunas ciudades y pueblos desconectados por tierra del mundo exterior y en el caso de puestos de estancias o parajes remotos, no tienen teléfono ni internet. Su única vía de comunicación es la Radio Nacional a través de la cual reciben “mensajes al poblador e información importante sobre el clima”. Siempre que no sea feriado o fin de semana, porque desde la llegada de la gestión Milei, se dejaron de pagar horas extras. En esos días, los pobladores quedan incomunicados totalmente, salvo por algunas de las emisoras de Radio Nacional donde los trabajadores se turnan para ir a hacer ese trabajo con un sentido solidario, dado que no se les quiere pagar.

Muchos lugares de la meseta patagónica de Santa Cruz y Chubut, provincias que se están llevando la peor parte del temporal, no tuvieron forma de pedir ayuda o saber cómo sigue el temporal, un mal cálculo los podría hacer salir a la ruta en auto o a los caminos a caballo, y llevarlos a la muerte.

Recién este viernes a la tarde, de manera excepcional, se habilitó el pago de horas extras para reestablecer ese servicio durante este fin de semana largo, dado lo extremo de la situación y la cantidad de gente aislada que hay. La orden con la que se venía trabajando hasta ahora era que LRA30 Bariloche, LRA9 Esquel, LRA 55 Alto Río Senguer, LU4 Comodoro Rivadavia, LRA 11 Comodoro Rivadavia, y LRA 58 Río Mayo estuviese como robotizadas en días feriados, sin personal local al aire, retransmitiendo contenido desde Buenos Aires de AM 870 por disposición de las autoridades de Radio y Televisión Argentina. Como el temporal cayó en el feriado largo, la gente no recibió información climática local que les permitiese prever su situación, pero pudieron saber sobre problemas en el subte en Buenos Aires o atascos en la Avenida General Paz.

