Pasajes aéreos en el top 10 del hot sale: boom de reservas y todo lo que tenés que saber para viajar

El Hot Sale trajo consigo increíbles ofertas en vuelos que se posicionaron entre lo más requerido por los internautas, pero para que el disfrute sea completo, hay términos que se deben conocer antes de embarcar para evitar estrés innecesario.

Hay cosas que sólo suceden una vez al año y una de ellas es el Hot Sale, el momento más esperado por millones de argentinos, que buscan conseguir las mejores gangas. De los quince mil productos que participaron, los vuelos fueron los más buscados por los usuarios, ávidos por obtener potentes descuentos y cuotas sin interés para sus próximas vacaciones o escapadas.

Como todos los años, CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) presentó un listado de cuáles fueron las categorías más aclamadas del Hot Sale. Se compraron más de 10 millones de productos y se realizaron un total de 5,1 millones de órdenes de compra, un 23,3% más que en 2023. El valor del ticket promedio alcanzó los $67.838.

Dentro de las categorías protagonistas de este evento de megaofertas, una de las que tuvieron mayor facturación fueron los pasajes y el turismo. Desde descuentos en destinos nacionales e internacionales, hasta ofertas en hoteles, excursiones y paquetes.

Para “cazar” esa rebaja soñada, muchos cibernautas se conectan ni bien comienza el Hot Sale y no se descuidan ni por un segundo, a sabiendas que las ofertas se agotan en segundos. Pero si en el mejor de los casos, el viaje queda reservado, no es sólo cuestión de sentarse a pensar qué llevar en la valija: hay otras cuestiones a tener en cuenta, si se desea que las vacaciones sean un disfrute desde el minuto cero y que el paso por el aeropuerto no implique estrés adicional.

El primer tip de viaje fundamental es saber exactamente qué documentos llevar. Es clave averiguar qué requisitos de ingreso solicita cada uno de los países a los que se pretende viajar: varían según la nación y dependen de la procedencia de los visitantes.

Hay que tener especial cuidado con la fecha de vencimiento del pasaporte: lo ideal es que le queden al menos seis meses de vigencia. De no ser así, lo que se recomienda es renovarlo en el país de origen, ya que en el extranjero resulta mucho más costoso hacerlo.

Los viajes están llenos de situaciones imprevistas y por eso el seguro de viaje es clave, no sólo para resguardar la seguridad física en caso de accidente o enfermedad sino también en caso de perder el equipaje o de cualquier otra situación inesperada. Por más ofertón que se haya encontrado en el aéreo, la tranquilidad mental no tiene precio.

Y hablando de costos, como se mencionaba antes, lo ideal para conseguir vuelos baratos es anticiparse para reservar. El Hot Sale genera una demanda mucho mayor a la usual, por lo tanto las páginas de las principales agencias de viajes y turismo tendrán un tráfico altísimo. Entonces conectarse bien temprano, puede ser una muy buena opción, como así también buscar fechas alejadas de la temporada alta.

Ahora bien, como el inglés es el idioma universal alrededor del mundo, es usual que en los aeropuertos los carteles estén en ese idioma y por eso, utilizar herramientas como Preply para aprender fácil y rápido antes de viajar, es una decisión inteligente. Sylvia Johnson, especialista en idiomas de la plataforma, recomienda familiarizarse con términos como Boarding Pass, que significa: “tarjeta de embarque para poder pasar por seguridad y abordar el avión”.

Se puede tener las tarjetas de embarque impresas o en el celular de manera virtual, las mismas contienen la información de identidad y lugar en el avión. Esto es lo que se presenta al momento de entrar al área de seguridad y antes de abordar el avión.

Los viajeros que aprovechen los descuentos también se toparán en el aeropuerto con el Flight information board. “Es el tablero electrónico de información de vuelos que te mostrará dónde hacer el check-in o registro para tu vuelo y dónde encontrar tu puerta de embarque en el aeropuerto”, explica Johnson.

En el Flight information board se puede visualizar los horarios de salida y llegada de cada vuelo. Si el viaje se retrasa, allí es donde se podrá ver. Las pantallas están ubicadas dentro o alrededor del aeropuerto. También se puede encontrar una versión virtual en la mayoría de los sitios web de las centrales aéreas y en los sistemas de teletexto.

Según Johnson, otra de las áreas importantes es el Baggage claim: “Es el lugar donde retiras el equipaje que estaba en bodega cuando llegas a tu destino”. Un área típica de reclamo de equipaje contiene cintas transportadoras que entregan el equipaje al pasajero. Dicho espacio generalmente contiene el mostrador de servicio al cliente de la aerolínea para reclamar valijas de gran tamaño o informar equipaje perdido o dañado.

Algunos aeropuertos exigen que los pasajeros muestren el recibo de equipaje obtenido en el momento del check-in para que pueda compararse positivamente con la valija que están intentando retirar del Baggage claim. Nadie tiene ganas de perder lo ahorrado en el Hotsale, teniendo que comprar ropa nueva por una valija extraviada o hurtada, así que mejor prevenir que curar.

“La aduana o control de pasaportes es donde un oficial de inmigración verificará tus documentos de viaje para asegurarse de que puedas ingresar o salir de un país específico”, explica la especialista de idiomas refiriéndose al Passport control, uno de los pasos más importantes del periplo. Los pasajeros se deben asegurar de tener todos los documentos importantes al día y en orden, para poder hacer que este proceso sea muchos más fácil y rápido, ya que algunas veces se puede volver algo tedioso.

Una vez hecho el check-in y que los controles migratorios estén ok, los pasajeros se dirigen a la Departure Gate, donde ya pueden empezar a saborear las esperadas vacaciones obtenidas en el Hotsale, aunque hay que prestar atención. “Es la puerta de salida o embarque, es el lugar donde esperas para abordar tu avión” comenta Johnson. Las puertas suelen constar de un número y una letra (por ej., B6) y se pueden encontrar consultando el tablero de información de vuelos.

Acerca de Preply

Preply es una plataforma de aprendizaje online que pone en contacto a más de 32.000 tutores profesionales que enseñan 50 idiomas a cientos de miles de alumnos en 180 países de todo el mundo. A través de planes personalizados, se adaptan al presupuesto, el horario y los conocimientos del alumno. Cada día, decenas de miles de estudiantes reciben clases de profesores de 160 nacionalidades. Preply fue fundada en 2012 por el equipo ucraniano de Kirill Bigai, Serge Lukyanov y Dmytro Voloshyn. En la actualidad, la empresa tiene su sede en Barcelona y cuenta con más de 400 empleados de 50 nacionalidades diferentes.