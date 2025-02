Paris Has Fallen: la nueva serie de acción que expande la exitosa franquicia liderada por Gerard Butler

La exitosa franquicia ‘Has Fallen’ da el salto a la televisión con ‘Paris Has Fallen’, una serie cargada de acción, conspiraciones y personajes intrigantes.

Una de las franquicias de acción más exitosas de Gerard Butler continúa su historia en forma de serie. Luego del éxito de Olympus Has Fallen, London Has Fallen y Angel Has Fallen, llega Paris Has Fallen (París bajo fuego), la nueva serie que expande el universo con una nueva historia. En esta ocasión, Butler asume el rol de productor ejecutivo, asegurando que la esencia de la saga se mantenga viva.

Estrenada el pasado 9 de febrero en Latinoamérica a través de Universal+, la serie se centra en un ataque devastador contra el ministro de defensa francés durante un evento público, perpetrado por un grupo terrorista encabezado por el temible Jacob Pearce, interpretado por Sean Harris. Este atentado pone en marcha una compleja trama de acción y conspiraciones, donde nada es lo que parece.

Para enfrentar la amenaza, se forma una pareja de agentes que deberá descubrir la verdad detrás del atentado y desmantelar los planes del enemigo. Vincent Taleb (Tewfik Jallab) y Zara Taylor (Ritu Arya). A medida que avanzan en su investigación, descubren que la corrupción y las traiciones se encuentran en los niveles más altos del poder político, obligándolos a tomar decisiones difíciles y arriesgadas para evitar un desastre mayor.

Tráiler de Paris Has Fallen:

Howard Overman, ganador del premio Emmy y reconocido por su trabajo en series como The Lazarus Project y Misfits, es el creador de Paris Has Fallen. Fanático de la saga de películas de Butler, logró juntar una serie de ideas que agradaron a los productores y que rápidamente tomó vuelo.

Según Overman, el objetivo fue construir una identidad propia para la serie, con un enfoque narrativo que combina la acción espectacular con un desarrollo más profundo de los personajes. Para lograrlo, cada episodio se estructura casi como una película en sí misma, con un estilo y contexto diferenciados. Desde el ataque inicial en la embajada hasta un episodio ambientado en un aeródromo con tintes de western, la serie apuesta por la variedad y la innovación dentro del género.

Uno de los elementos distintivos de Paris Has Fallen es su compromiso con la acción cinematográfica en un formato televisivo. Overman destaca que, a pesar de las limitaciones presupuestarias de una serie frente a una película, se ha logrado crear secuencias de acción de gran escala que no desentonarían en la pantalla grande. Pero más allá del espectáculo visual, la serie también busca dar profundidad a sus personajes, incluyendo al villano Jacob Pearce. «No solo estás del lado de los héroes, sino que realmente comienzas a sentir algo por el villano también», explica el showrunner, subrayando la intención de dotar al antagonista de una humanidad que lo haga más interesante y complejo.

La relación entre los protagonistas, Vincent y Zara, también es un aspecto clave de la serie. Overman describe su vínculo como el de «hermanos juguetones», con una dinámica de respeto profesional pero también de constantes enfrentamientos y momentos de complicidad. A lo largo de la historia, su relación evoluciona desde la desconfianza hasta convertirse en un equipo sólido, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. Además, sus vidas personales no son simplemente un trasfondo, sino que se entrelazan con la trama principal, aportando capas de complejidad al desarrollo de la historia.

Con un elenco sólido, una trama cargada de intriga y secuencias de acción que rivalizan con las del cine, Paris Has Fallen se perfila como una serie imprescindible para los fanáticos de la adrenalina y las conspiraciones políticas.