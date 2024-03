Parche contra el calentamiento global: científicos proponen deshidratar un punto frío del Pacífico

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos lanzó una revolucionaria propuesta contra el calentamiento global que consiste en deshidratar la estratosfera y así combatir el aumento de las temperaturas por el cambio climático. Sería este un remedio parcial para secar parte del vapor de agua de la atmósfera que conforma el gas de efecto invernadero más abundante; y origina aproximadamente la mitad del efecto invernadero natural de la Tierra, el que mantiene el planeta habitable.

BUENOS AIRES (NA).- La estrategia podría llevarse a cabo en el Punto Frío del Pacífico Occidental que fue identificado como el más húmedo y más frío de la estratosfera.

“El Punto Frío del Pacífico Occidental es el punto óptimo ideal”, sostuvo Joshua Schwarz, físico investigador del Laboratorio de Ciencias Químicas de la NOAA.

La “deshidratación estratosférica intencional” implica sembrar en las partes más húmedas de la estratosfera unas diminutas partículas de núcleos de hielo para así fomentar la formación de hielo que podría caer al suelo como granizo.

Schwarz, autor del proyecto, subrayó que “el vapor de agua puro no forma fácilmente cristales de hielo, sino que ayudaría sembrar una semilla, por ejemplo una partícula de polvo, para que se forme hielo”.

El estudio fue publicado en la revista Science Advances, y contempla dispersar pequeñas partículas (conocidas como núcleos de hielo) en regiones de gran altitud de la atmósfera que son a la vez muy frías y sobresaturadas de vapor de agua.

“Estos núcleos aumentarían la formación de cristales de hielo que de otro modo no se habrían formado”, puntualizó.

Explicó de este modo cómo funciona el proceso sugerido: “Si tales semillas pueden introducirse en masas de aire sobresaturadas que se dirigen a la estratosfera, entonces parte del vapor de agua de ese aire se condensará en hielo y caerá, eliminando así el exceso de vapor de agua y deshidratando (al menos parcialmente) la estratsfera”.

Según el científico, “apuntar sólo a una pequeña fracción de aire en la región sería suficiente para lograr una eliminación sustancial de agua”.

El paliativo propuesto no alcanza para cambiar el curso del calentamiento global, ya que secar la estratosfera ayudaría a enfriar el planeta “solo en un pequeño grado”, aseguran en la organización.

“Es un efecto muy pequeño”, afirmó Schwarz, añadiendo que este plan por sí solo no contrarrestaría una gran fracción del calentamiento generado por el dióxido de carbono.

No obstante, la “deshidratación estratosférica intencional” puede ser valiosa como elemento dentro de una cartera más amplia de intervenciones climáticas y estrategias de mitigación, ya que todos los métodos que se están estudiando (por ejemplo, la inyección de aerosoles estratosféricos y el aclaramiento de las nubes marinas) tienen diferentes resultados positivos y negativos y distintas escalas de tiempo de efectividad.

Todos estos factores influyen en decidir si un método merece más estudio.

Los científicos deberán seguir explorando adecuadamente tanto los métodos mediante los cuales la humanidad podría alterar intencionalmente el clima, como las implicaciones más amplias de esos métodos.

Schwarz afirmó que investigaciones como ésta “ayudan a distinguir lo posible de lo imposible”.