Para 2030 funcionaría el primer útero artificial que hará nacer a 30 mil bebés por año

La medicina reproductiva, como la fertilización asistida o la fecundación in vitro, ya es una práctica habitual e incluida entre las prestaciones de las obras sociales y prepagas, y ahora viene marchando una nueva que revoluciona la concepción de bebés: un útero artificial capaz de gestar 30 mil bebés al año.

BUENOS AIRES (NA).- Es el primer procedimiento de este tipo que surgió luego de la investigación que durante 50 años llevaron a cabo científicos de todo el mundo, para así llegar a la conclusión de que esta tecnología está lista y que se podría ver instalada en tan sólo 10 años.

El concepto de EctoLife se trata de un proyecto alemán que ofrecerá a los padres la posibilidad de crear bebés a medida.

Aunque la idea para muchos es aterradora, su fundador e ideólogo, Hashem Al-Ghaili, un biotecnólogo cineasta transhumanista, afirma haber visto una oportunidad para que el índice de nacimientos vuelva a subir y que las mujeres puedan ser madres sin que el bebé se desarrolle dentro de su vientre.

Este “útero artificial más grande del mundo” se plantea como una inquietante manera de resolver el problema de la natalidad en Europa.

Según datos del INE, la tasa bruta de natalidad en la UE —que muestra el número de nacidos vivos por cada 1.000 personas— era de 10,2 en 2001, subió a 10,6 en 2008 y desde entonces disminuyó hasta llegar a 9,1 en 2020.

En última instancia, Al-Ghaili no niega que muchas personas puedan sentirse provocadas por el concepto de embarazo inhumano.

“Cuando aparecieron los bebés probeta, hubo un gran debate y rechazo, pero ahora está ampliamente aceptado”, afirma. Incluso con la maternidad subrogada ocurre algo similar, pero claro, en el cuerpo de otra mujer, no de una máquina.

El concepto EctoLife beneficiaría especialmente a las parejas con problemas de fertilidad, así como aquellas mujeres a quienes se les ha extirpado el útero por cáncer u otras complicaciones y no pueden ser madres biológicas.

También a parejas del mismo sexo que quieren tener hijos y necesitan apelar a donantes de esperma o de útero para concretar la fecundación, una práctica que inclusive ha sido incorporada oficialmente.