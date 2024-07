Pablo Vidal sigue en Italia, pero pasó al Sala Consilina

Seguir en la élite italiana era el anhelo del fueguino Pablo Vidal quien decidió dejar el L84 de Volpiano, Turín, para bajar al sur de Italia, ahora vivirá en Sala Consilina en la provincia de Salerno, una pequeña población de 12.000 habitantes y que tiene cercana como ciudad más conocida nada más ni nada menos que Nápoles; están a 147 kilómetros al sur.

RIO GRANDE.- El pivot deja Torino tras dos temporadas en las cuales marcó 55 goles y ayudó a su equipo a alzarse con su primera estrella al conseguir la Coppa della Divisione y ahora lo espera el Sporting, quien tras terminar en el puesto 11 sobre 16 elencos y mantener la categoría, en su segunda temporada quiere meterse entre los mejores 8 y jugar playoffs y para ello ha contratado casi un plantel completo con un importante apoyo económico de la zona.

El flamante entrenador, Francesco Cipolla, habló con Vidal y lo sedujo al decirle que será pieza clave en el equipo, y junto a la experiencia de los brasileños Igor y de Rudinei Tres, quieren dar que hablar en la Serie A.

Consultado por El Sureño, el Conejo de la suerte mencionó que necesitaba cambiar de aire tras dos temporadas muy exigentes en L84 y sin entrar en demasiadas precisiones de su salida, dijo que desde que finalizó nuestra participación en el torneo (perdieron en semifinales), el Sala Consilina se mostró muy interesado en contratar sus servicios, con muchas ganas que el jugador argentino se pueda sumar al equipo; sumaron muchos jugadores importantes para pelear arriba.

“Tuve sondeos de varios equipos importantes, pero no es fácil para mí al ser extracomunitario el mercado es mucho más chico ya que se permite sólo un cupo por equipo, un sólo jugador en la lista de buena fe, y me pareció que la mejor oportunidad era lo del Sala Consilina para poder seguir demostrando todo lo que hice en estas dos temporadas en las cuales ya estoy totalmente adaptado al ritmo de este país, ya conozco la Liga, los equipos, y quiero seguir jugando y disfrutando de lo que hago”.

Además, el fueguino comentó que fue importante el apoyo que recibió por parte del presidente: “Desde un principio fue el que más interesado estuvo en que yo me sumase al Sporting y eso se valora y fue muy importante para mí; con el nuevo entrenador no tuve aún la oportunidad de conocerlo, me escribe constantemente para saber cómo estoy y lo importante que puedo ser para el equipo, me motiva para que llegue enfocado y motivado para el torneo que viene”.

“Lo que ya logré quedó en el pasado, ahora llego a un lugar nuevo con objetivos nuevos y debo comenzar de cero, es una forma de motivarme y elevar la vara para superarme, esa es otra motivación extra, debo demostrar por qué todos han confiado en mí, ojalá que logremos un equipo competitivo y que alcancemos los objetivos que nos propongamos”.

La bienvenida del club

Estábamos ansiosos por publicar su nombre en el tablero y por fin estamos aquí: Pablo Vidal planea en Sala Consilina.

Hay quienes lo compararon con el firmamento y sus estrellas, es un hecho que el equipo del técnico Francesco Cipolla podrá, esta temporada, contar también con Pablo Vidal para hacer volar las acciones del equipo de ventas, en el saco de la Serie A citas del campeonato, pero también las almas de su gran público. El fuerte pivote argentino, clase del ’92, se unirá al grupo para que el Sporting sea completo y competitivo, agradecemos a la agencia Laasports por apoyarnos en el éxito de la negociación.

“La próxima vez que regrese a Italia mi destino será Sala Consilina -sonríe- y estoy feliz de prepararme para esta nueva experiencia con el Sporting. Siempre he oído hablar de ello, lo he visto en la ópera tocando como un oponente y he apreciado lo cálidos que pueden expresar sus fans: Estoy listo para ponerme los colores amarillo-verde y empezar a trabajar con Mr. Onion. Responderé a esta confianza con mi determinación en el campo y mi colaboración en los vestuarios. La próxima temporada, los goles del Sporting, serán míos”.

El plantel

Pablo Vidal ha sido, hasta el momento, el último fichaje que ha anunciado el Sporting, y junto a él han sumado al mendocino Lucas Exequiel Díaz quien jugó en el Real Betis Futsal, Mattia Santoro, el cubano nacionalizado Roberto Carlos Delmestre, Simone Foti, Simone Fatiguso, Simone Achilli, Antonio Orlando, el argentino Santiago Teramo (ex Estrella de Boedo), Antonio Cucciolillo, el arquero brasileño Luan Felipe Fiuza, Lucas Baroni, también de Brasil, y cerrando con otro brasileño, Tato (Luvizao Neto Rozalvo).

La historia del Sporting

SALERNO, ITALIA.- La ASD SPORTING SALA CONSILINA es la evolución de la pasión por el fútbol A11 y el fútbol A5 y de las anteriores aventuras deportivas vividas en primera persona por la familia Detta (hermanos y primos), en particular los primos Detta (pres. Detta Antonio Ernesto y Vice Presidente Detta Giuseppe), que practicó estos deportes participando en varios campeonatos regionales desde 1990 hasta la primavera de 2009, dedicándose, sin embargo, en los últimos años de este período principalmente al fútbol A5.

Una vez concluida la temporada de fútbol 2008/2009 SS A5 Serie D, que siempre se desarrolló para la diversión y el esparcimiento personal compartiendo buenos momentos de convivencia y deporte, en el verano de 2009 los primos Detta finalmente tomaron la decisión de seguir adelante y hacer el salto de calidad, comprometiendo incluso su presencia personal a nivel de jugadores;… dejándose así de lado y tratando el TEA a nivel directivo.

Tomada esta primera decisión, para seguir con esta nueva aventura se decidió también cambiar el nombre del anterior ASD (I.CAL.CAVE calcio A5), empezando así con una nueva criatura y una nueva imagen con el ASD SPORTING SALA CONSILINA .

Una vez hecho esto, se empieza a trabajar para reorganizar todo y estar inmediatamente listo para el SS 2009/2010, que comenzara en otoño de 2009.

A partir de ahora, el Sporting Sala Consilina es la comidilla de la ciudad y está en boca de todos a nivel nacional.