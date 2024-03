Oposición venezolana registró candidato presidencial para preservar su lugar en la boleta

Un grupo de partidos de la oposición de Venezuela registró a su candidato para las elecciones presidenciales de julio en un intento de asegurar un lugar en la boleta, pese a que la ganadora de las primarias y su suplente no pudieron inscribirse para la contienda, dijeron el martes autoridades y fuentes.

CARACAS (Reuters/NA).- La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que incluye a la coalición opositora más grande y que tiene una tarjeta en la boleta electoral, registró en el último momento a su aspirante.

Tres fuentes de la oposición dijeron a Reuters que la inscripción del ex embajador, Edmundo González, tiene como objetivo mantener un lugar en la boleta para un posible sustituto, que puede ser nombrado hasta el 20 de abril.

La coalición se quedó sin candidato elegido en octubre y sin sucesora, María Corina Machado y Corina Yoris, respectivamente; al no poder acceder al sistema en línea de la autoridad electoral para inscribir a Yoris, de 80 años, antes de que expirara el plazo a la medianoche del lunes.

Yoris fue ungida la semana pasada por Machado, quien ganó por abrumadora mayoría la contienda de nominación de la oposición el año pasado para competir contra el actual presidente Nicolás Maduro, pero no podrá presentarse debido a que se mantiene una prohibición para ocupar cargos públicos.

“Todo el mundo sabía que ella (Machado) no iba a pasar” en el sistema electrónico para postularse, dijo una de las fuentes. “La inscripción de Edmundo es una ´tapa´” o sólo para guardar el puesto en la tarjeta de la MUD, agregó.

Otra fuente dijo que el problema nunca fue técnico sino político y que ni Machado ni nadie que ella postulara podría ser inscrito por el partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), que también tiene tarjeta para poder inscribirse, o la MUD porque el Gobierno busca cerrarle el paso, consciente del disminuido apoyo electoral del oficialismo.

En una declaración el martes, el presidente de Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, nombró a la MUD como una de los 37 organizaciones con fines políticos participantes y 13 candidatos en los comicios.

Machado insistió más temprano el martes en que Yoris seguía siendo la candidata de la coalición Plataforma Unitaria, un nombre creado para el grupo de partidos opositores luego de que en 2018 el Tribunal Supremo anuló la participación de la MUD en las elecciones presidenciales de mayo de aquel año, ganadas por Maduro tras el llamado a la abstención de los opositores.

Cuando se le preguntó si apoyaría a Manuel Rosales, actual gobernador del estado Zulia y quien se inscribió justo antes de que venciera el plazo del lunes, Machado dijo que está tomando decisiones “día a día”.

“Hay profundas decepciones”, afirmó Machado. “No nos salimos de la ruta electoral donde los venezolanos puedan elegir libremente elegir a quien quieran, no a quien les impone el régimen”.

Rosales, que según algunos opositores se acercó demasiado al oficialismo durante su gestión, pertenece al partido UNT, que hasta el lunes había respaldado a Machado.



¿División de la oposición?

Analistas dijeron a Reuters que la oposición probablemente llevará a cabo negociaciones internas sobre a quién respaldar en la contienda presidencial contra Maduro y quiénes podrían sustituir a los candidatos registrados.

Encuestas de opinión habían pronosticado que Machado, de 56 años, obtendría al menos el 50% de los votos, mientras que Maduro, un ex conductor de autobús de 61 años que fue presidente desde la muerte de su predecesor Hugo Chávez en 2013, recibiría alrededor del 20%.

No estaba claro si alguna de las figuras de la oposición registradas podría conseguir tanto apoyo como Machado, especialmente si ella no les da respaldo. Los arrestos de aliados cercanos de Machado la semana pasada, así como la emisión de órdenes de captura para otros siete, provocaron protestas internacionales.