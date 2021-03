Nuevo récord de inscriptos, 103 ciclistas para el domingo

COMPARTIR

















Anoche culminó el tiempo de inscripciones para tomar parte de la XVIII Edición de la Vuelta a Río Grande de Rural Bike, evento organizado por la Bici Posta Eventos y que cuenta con el apoyo de la Agencia Municipal de Deportes, y tal cual se esperaba, los ciclistas pulverizaron el récord de anotados que se mantuvo desde la XIV Edición de 2015 que fue de 78 y muchos más que los 63 de la última competencia realizada en 2019.

RIO GRANDE.- Para esta competencia estarán muchos de los mejores corredores de la provincia, la excepción sería Darío Guzmán, el último ganador de la edición pasada; la rodada que sufrió el fin de semana pasado en la Revancha del Rally de Tolhuin lo ha dejado maltrecho y aún no había confirmado si podrá estar en línea de largada, aunque se lo esperará hasta última hora con seguro incluido.

Otra de las bajas sensible será la de Aaron Pintos, quien ya había adelantado que tras su participación en el VAC de Córdoba se iba a dedicar de llenó a la otra Vuelta, la de Motociclismo; el corredor que fue once en el Nacional de Marathon, fue quien dominó las primeras pruebas locales, y pese a que no le gusta demasiado el trazado que se realizará el domingo, sus aptitudes físicas y ciclísticas lo ubicaban como uno de los máximos candidatos a quedarse con la victoria.

También estarán las dos mejores damas del momento, Angela Nieva y Mariana Pabón, ambas representantes de Ushuaia Extremo más allá que la primera es de esta localidad. A ellas hay que sumarle un gran número de participantes.

El resto de los corredores estarán todos y por ende se espera una gran competencia, muy veloz por las buenas condiciones climáticas que reinarán durante el fin de semana y sobre todo porque no habrá barro, las condiciones del piso serán espectaculares producto de tantos días de viento que terminaron de secar cualquier tramo complicado que puedo haber tenido el trazado.

La Vuelta para esta ocasión, se correrá en tres pruebas especiales, todas de 25 kilómetros cada una para totalizar 75 kilómetros de recorrido para las divisionales superiores, mientras que las categorías intermedias sólo realizarán 50, siendo los primes uno y tres los que deben completar.

La totalidad de la competencia estará reservada para las divisionales Juveniles, Elite, Master A y Master B, mientras que la distancia intermedia, la de 50 kilómetros será para Promocionales, Cadetes, Master C, Master D, Damas A y Damas B.

Clasificación General 2019

Pos/Ciclista Categoría Localidad Tiempo

1° Darío Guzmán Master A Ushuaia 2:54:11

2° Nicolás Benavídez Master A Ushuaia 2:56:10

3° César Ferreira Master A Río Grande 2:57:05

4° Héctor Mascareña Master A Río Grande 3:05:14

5° Carlos Fernández Master A Ushuaia 3:08:54

6° Ariel Contreras Master B Río Grande 3:10:55

7° Rodrigo Núñez Elite Río Grande 3:15:26

8° Andrés Ferro Master A Río Grande 3:16:04

9° Fernando More Master A Río Grande 3:21:18

10° Emiliano Anderfuhrn Elite Ushuaia 3:24:04

11° Rubén Melgarejo Master B Río Grande 3:27:11

12° Sebastián Aguila Master A Río Grande 3:27:23

13° Lucas Romero Master A Río Grande 3:29:57

14ª Angela Nieva Damas A Río Grande 3:30:00

15° Marcos Aravena Elite Ushuaia 3:30:50

16° Darío Ferreira Master B Río Grande 3:34:01

17° Daniel Vallejos Master B Ushuaia 3:34:38

18° José Sánchez Master B Río Grande 3:36:15

19° Cristian Sulca Elite Río Grande 3:36:47

20° Jorge Pacheco Master B Río Grande 3:43:14