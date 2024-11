Nueva sede del Centro Cultural Nueva Argentina

El Centro Cultural Nueva Argentina, sede Tolhuin, propone ser un espacio inclusivo y dinámico, donde la comunidad pueda acceder a diversas expresiones artísticas, culturales y sociales.

TOLHUIN.- El legislador, Juan Carlos Pino, y la senadora, Cristina López, inauguraron el sábado una nueva sede del Centro Cultural, Social y Político Nueva Argentina en Tolhuin con una concurrencia masiva de vecinos y autoridades locales.

El evento marcó un hito importante para la comunidad, consolidando un nuevo espacio de encuentro, debate y expresión cultural en la ciudad en Av. de los Selknams 115.

Cabe destacar que en Ushuaia se inauguró 7 años atrás la primera sede del Centro Cultural, Social y Político Nueva Argentina. Un semillero de la cultura fueguina que da el espacio a artistas de la ciudad para exponer sus muestras de manera semanal, gratuita y abierta a la comunidad.

La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, la diputada Andrea Freites, e integrantes de la agrupación FTV, quienes celebraron la apertura de este Centro Cultural, Social y Político como un avance significativo en el acceso a la cultura y la participación ciudadana.

La senadora Cristina López celebró que “por fin pudimos inaugurar un centro cultural en la ciudad de Tolhuin”, y anunció que “próximamente vamos a inaugurar otro en la ciudad de Río Grande”.

“Y la verdad que a mí me pone muy contenta, ¿saben por qué? Porque Ushuaia no es de nadie, sino de los vecinos. Porque Tolhuin no es de nadie, sino de los vecinos. Y porque Río Grande no es de nadie y será de los vecinos. Porque acá nada ni nadie es dueño de los vecinos”, agregó.

López destacó que “los vecinos son libres de entrar, elegir, de hacer lo que tengan ganas y estar en el espacio que tienen ganas. Por eso estamos felices de poder abrir este centro cultural, de poder darles un granito de arena para que todos ustedes tengan un espacio donde pintar, bailar y aprender”.

Durante la inauguración, el público pudo disfrutar de una exposición de baile de folklore. La música estuvo a cargo del reconocido artista Payru Apaza, cuya presentación emocionó e hizo bailar y vibrar a los presentes. Así mismo, se llevó a cabo la primera muestra artística inaugurada en el Centro Cultural Nueva Argentina – Sede Tolhuin, de la mano de la talentosa artista Gloria Andrade, quien presentó una selección de sus obras más representativas ya expuestas en la sede de Ushuaia. Por su parte, el legislador Pino adelantó que “queremos inaugurar otro centro cultural en Río Grande. Como decimos nosotros: Esto es un semillero para sembrar cultura para que participen todos: de todos los ámbitos. No tenemos ese problema, queremos colaborar y depositar la confianza en Darío, en Valeria y en cada una de las personas que pase por acá”.