Noboa anunció para el año próximo una reforma carcelaria en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció hoy que en 2024 enviará a la Asamblea Nacional (AN, parlamento) una propuesta de reforma al régimen carcelario, una cuestión central en la problemática de seguridad que atraviesa el país y que dejó no menos de 400 muertos en centro penitenciarios los últimos dos años.

TELAM.- “En enero vamos a tener un momento clave para el país, en el que se verá una reforma importante carcelaria”, dijo Noboa en Cuenca. Aunque no dio detalles de la iniciativa, señaló que algo se podrá ver en la primera quincena del próximo mes. El mandatario ya había adelantado que pretende una consulta para los primeros 100 días de Gobierno y que algunas de las preguntas estarán referidas al área de seguridad.

“Necesitamos reformar el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas para que puedan actuar de manera más efectiva, para que puedan proteger a la ciudadanía de una manera más efectiva, tener cuarteles intermedios, tener presencia militar y proteger el territorio en todos lados”, evaluó Noboa.

En la misma línea, juzgó que no se trata de “concentrar en bases gigantescas aisladas, sino de poder tener mayor presencia, porque los criminales si a alguien le tienen miedo es a los militares”.

El presidente indicó que en el ámbito de seguridad, donde han recibido las primeras críticas a su gestión, primero hubo que “ponerse las medias antes de los zapatos”.

“¿De qué sirve invertir miles de millones de dólares en seguridad si es que las personas que van a administrar ese dinero o los que van a ejecutar ese plan no son las correctas?”, preguntó.

En Ecuador hubo en los últimos años un crecimiento importante del accionar de bandas organizadas vinculadas al narcotráfico, en muchos casos con relaciones con los cárteles de México, que se disputan las calles de las principales ciudades y también los penales.

El gobierno de Guillermo Lasso -que gobernó hasta mitad del mes pasado- dictó varias veces el estado de excepción para cárceles y ciudades, lo que habilitó el accionar de los militares junto a la Policía Nacional. De hecho, la AN aprobó hoy en segundo debate una propuesta de reforma constitucional para que las FFAA apoyen la tarea de la Policía.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) debería convocar a partir de esto, en los próximos 45 días, a un referendo constitucional sobre el punto, aunque es probable que se haga como parte de la consulta que impulsa el Ejecutivo.

La propuesta de reforma había sido planteada por Lasso en diciembre de 2022, después de que la Corte Constitucional negara que este tema fuera a la consulta que propició el exbanquero.

La Asamblea propone que el artículo 158 de la Constitución incluya un texto que permita que las Fuerzas Armadas brinden “apoyo complementario” a las funciones de la Policía Nacional, que se encargan de la protección interna y el mantenimiento del orden público.

Motines, enfrentamientos internos y revueltas dejaron centenares de muertos en los penales más grandes, donde los presos de las principales bandas se adueñan de pabellones enteros.

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones son las principales organizaciones narcos, aunque en algunos casos también diversificaron sus delitos.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), responsable del manejo de los centros penitenciarios, tuvo seis titulares en la breve gestión de Lasso como presidente.

La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ya informó sobre la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en el año y medio de gestión que tendrá el Ejecutivo hasta mayo de 2025.

Y Noboa aceptó que por el momento decidió un solo cambio en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero dejaron sus cargos cinco de ocho generales de la Policía Nacional.

El mandatario ponderó entre los resultados de su tarea en el área el rescate del cónsul honorario del Reino Unido Colin Armstrong, secuestro la semana pasada, y de varios niños retenidos en el cantón Quevedo (sur), junto a la baja en casi un 40% de las muertes en el cantón Durán (provincia de Guayas, sur), en la zona más violenta del país.