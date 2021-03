COMPARTIR

















El ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo se expresó así en momentos en que el Gobierno refuerza los controles para intentar surfear la segunda ola de contagios de COVID-19.

BUENOS AIRES.- El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó hoy que el Gobierno no tiene pensado “volver a la lógica de cierres del año pasado”, al tiempo que apuntó al expresidente Mauricio Macri y dijo que “no es el más adecuado para hablar de trabajo”.

“No vamos a volver a la lógica de cierres del año pasado”, sostuvo Arroyo, al hablar de la suba de casos de coronavirus y las medidas del gobierno para intentar surfear la segunda ola de contagios.

“La lógica es no restringir como el año pasado pero tomar medidas focalizadas”, enfatizó en declaraciones radiales.

En tanto, al responderle al ex presidente por decir que Juan Domingo Perón estaría en Juntos por el Cambio porque representan al “trabajador”, Arroyo consideró: “Macri no es el más adecuado para hablar de trabajo. No le doy entidad para eso”.

El ministro de Desarrollo Social, a la vez, dijo que “hay un serio problema con el precio de los alimentos” y reiteró que por la pandemia de “8 millones de personas en comedores se pasó a 11 millones en 15 días, y hoy se está en 10 millones”.

Arroyo indicó que “en los barrios preocupa el tema precios” y la tarea del Gobierno “es achicar la intermediación en los alimentos”.

“La sociedad respeta que el Gobierno está laburando y eso se va a reflejar electoralmente. Hay un reconocimiento de que el Gobierno se puso al hombro la pandemia”, evaluó el ministro.