“No es bueno el panorama” dijo la diputada Andrea Freites

Andrea Freites expresó que aún no cuentan con información sobre el proyecto de Ley Ómnibus. Reconocen que la situación en la Argentina es muy delicada, por lo que brindarán acompañamiento y quórum, pero no acompañarán las políticas de recortes y ajustes.

RIO GRANDE.- El domingo se llevó adelante la jura del flamante presidente de los argentinos, Javier Milei y de dicho acto participaron los diputados y senadores fueguinos, quienes mostraron puntos a favor y en contra, no solo del discurso que brindó, sino de las primeras medidas, anuncios y nombramientos que realizó en lo que fue una extensa jornada.

En el caso de la recientemente diputada Andrea Freites, quien ya se encuentra en funciones, fue una de las parlamentarias que integraba la comisión interior, encargada de recibir a Milei al momento de ingresar al Congreso y presentarse ante la Asamblea Legislativa. La fueguina se mostró preocupada por la situación que describió Milei, anunciando que como representante de la primera minoría, trabajarán para lograr revertir la situación que atraviesa el país, a la vez, aclarando que su límite será el apoyo de las políticas de ajuste y recortes, situación que desde un primer momento, adelantó que no acompañará al Presidente.

Freites sostuvo que en su rol de integrante de la fuerza política Unión por la Patria “no es lo que yo elegí y me preocupa mucho lo que viene para la Argentina”. Indicó que desde hace días se viene anunciando un paquete de medidas a través del proyecto de ‘Ley ‘Omnibus’, del cual aún se desconoce su contenido, “no llegó absolutamente nada”, agregando que lo único que se dieron a conocer son anuncios de recortes, “de shock económico, dando datos en un discurso que es el mismo que tuvo Javier Milei para su campaña”, recordando que logró acceder a la presidencia gracias al voto de la mayoría de los argentinos, situación similar a la que han tenido los diputados y senadores, quienes “también llegamos por el voto de Tierra del Fuego y el pueblo de toda la Argentina”.

Ante ello, resaltó que se debe trabajar de manera respetuosa, respetando y garantizando la institucionalidad. Asimismo, criticó el método que utilizó el Presidente a la hora de dirigirse al pueblo, realizándose desde las escalinatas fuera del Congreso y no ante la Asamblea Legislativa, tal como lo indican los protocolos. “Eso es muy común en Estados Unidos, pero nosotros vivimos en la República Argentina”. Si bien pronunciarse en las escalinatas no generó una gran molestia, Freites aclaró que no fueron invitados a participar del discurso en el exterior, por lo que al no poder retirarse en ese momento, debieron aguardar a que finalizara para poder abandonar el Congreso.

Sin certezas

En relación al discurso que brindó Javier Milei, mostró una realidad que no es compartida con todos los sectores, “fue un discurso de lo que ya venía anunciando, pero que no tenemos nada concreto”.

La representante fueguina explicó que poseen información sobre un ministerio “que va a englobar todo, pero tampoco sabemos quiénes son los funcionarios, se habla de recortes, de que a este ajuste lo va a pagar el Estado y no el privado”, recordando que Milei es el presidente, por ende, el Jefe del Estado y que todos forman parte del Estado, dejando entrever que de ser así, todos terminarán pagando el ajuste.

Buscar consensos

Andrea Freites, por otro lado, resaltó la importancia de brindar un acompañamiento, logrando consensos, “pero es muy importante respetar la institucionalidad y nosotros vivimos en la Argentina y eso tiene que quedar bien en claro”.

La fueguina reconoció que existe un alto porcentaje de la población argentina que decidió en octubre que “fuésemos 103 representantes diputados en la Cámara Baja de Unión por la Patria. Somos la primera minoría, estamos trabajando y por supuesto que hay situaciones encontradas y preocupaciones en cada una de las jurisdicciones que representamos, pero sí hay una clara posición de no poner trabas en las ruedas, sí nos van a encontrar como oposición”. Alertó sobre el alto nivel inflacionario, la pérdida de fuentes laborales, principalmente en Tierra del Fuego, “en el contexto que se viene y con los anuncios, no es bueno el panorama que se viene para la provincia”. Aclaró que suspender la obra pública es una situación muy complicada, “es por eso que nos van a encontrar, acompañando, dando quórum, cumpliendo la responsabilidad que tenemos, pero no se va a acompañar la política del recorte, del ajuste, eso lo dejamos claro”.