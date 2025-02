Nicolás Benavídez ganó la Revancha al Lago Fagnano

El domingo pasado se desarrolló la segunda carrera anual de Mountain Bike; esta vez en el Corazón de la Isla, con la primera edición de la Revancha al Lago Fagnano, una prueba cuyo inicio fue en la exhostería Petrel y culminó en el ingreso a estancia Kosovo, transitando el mismo recorrido que se utiliza en el Rally de los Lagos del Fin del Mundo.

RIO GRANDE.- La semana pasada en Ushuaia hubo dominio riograndense en el Cruce de los Valles, y esta vez el dominio fue capitalino, dado que el ganador fue Nicolás Benavídez y su escolta Darío Guzmán, completando el podio Héctor Mascareña de Río Grande pero dos minutos detrás de los dominados de la prueba XC.

El recorrido total tuvo una extensión de 29 kilómetros pero utilizó los tramos más complicados y trabados del Rally, y aquí es donde se explica los tiempos de los participantes, quienes de movida vieron cómo los tres mencionados más el juvenil Valentino García se escaparon del resto de los participantes, y recién en la zona del Ramón se escaparon los dos grandes valores ushuaienses.

Al llegar a la zona de Prefectura Naval la punta era de Hilacha Guzmán, por algunos segundos sobre Benavídez, quien al pisar el sendero de las motos en la vera de la ruta 3 comenzó a correrlo hasta conectarlo al puntero y juntos completaron los últimos kilómetros, y la diferencia la trazó Nicolás en la última trepada en cercanías de la meta, allí hizo una pequeña luz de diferencia la cual fue suficiente para quedarse con la prueba.

Benavídez, de amplia experiencia en este trazado, la ganó dos veces consecutiva y estuvo a punto de adueñarse de la primera Copa Challenger, conoce y se mueve muy bien por los bosques que llegan después del Padín y ese fue el filtro para ellos y asegurarse el triunfo.

Entre las Damas esta vez no hubo equivalencias, la Elite Agostina Melgarejo no tuvo rivales de peligro ante la ausencia de la cadete Tiziana Pastori quien la tuvo a maltraer la semana pasada, ni Angela Nieva quien aún no empezó a competir, y esta vez su escolta a 11 minutos fue una Master, Lili Figueredo, de Tolhuin.

La semana venidera, 1 y 2 de marzo, la segunda fecha será en Ushuaia, y si bien aún no hay demasiados fueguinos anotados se supo que hay alrededor de 30 bikers del continente, varios de ellos de los mejores del país y que también estarán en Comodoro Rivadavia.

Fueguinos en el Abierto

Este fin de semana en el circuito El Infiernillo -de la Capital Nacional del Petróleo- comenzará a desarrollarse una nueva edición del Campeonato Abierto Argentino de Cross Country Olímpico (XCO) y en la cual se presentarán algunos fueguinos, como la reciente campeona nacional Tiziana Pastori quien debutará en la divisional Cadetes, y algo similar ocurrirá con Máximo Pintos, siempre bajo la supervisión de su entrenador Sebastián Pastori, quien también será parte de la competencia en Master B1.

Pero, además, habrá más presencia fueguina en la divisional Cadetes, desde Ushuaia llegarán Luca y Sharon Lepio; mientras que de Tolhuin lo hará Uma Machado, y se sumará de la localidad mediterránea, Lili Figueredo, en Master Damas.

Inscripción gratuita para categorías infantiles: Los más pequeños también tendrán su espacio en la competencia, ya que la inscripción para las categorías infantiles sigue abierta y es completamente gratuita. Para participar solo es necesario estar federado en la página de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO).

Las categorías infantiles abarcan edades de 5 a 12 años, y la categoría Infantiles B (11 y 12 años) será de carácter competitivo. Además, hay dos circuitos infantiles marcados en la zona de El Infiernillo, donde los jóvenes ciclistas pueden entrenar libremente en cualquier día y horario.

Capacitación para comisarios deportivos: Además de la competencia, el evento ofrecerá un curso para comisario regional deportivo, una oportunidad ideal para quienes deseen capacitarse en la reglamentación y arbitraje de este deporte.

Con los circuitos listos, la primera fecha del Campeonato Argentino de XCO 2025 promete ser una verdadera fiesta del ciclismo de montaña.

El Abierto Argentino XCO 2025 comienza este sábado 22 de febrero en Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut; la segunda fecha será el 1 y 2 de marzo en la ciudad más austral del mundo: Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego. La tercera fecha será el 17 y 18 de mayo en el extremo norte de la Argentina: San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. La cuarta fecha será en San Juan entre el 22 y 23 de junio; mientras que la quinta fecha (Coronación) se efectuará en Córdoba entre el 26 y 27 de julio.

Clasificación – Top 40

Pos/Ciclistas Categorías Localidad Tiempos

1° Nicolás Benavídez Master B1 Ushuaia 1:15:31

2° Darío Guzmán Elite Ushuaia 1:15:41

3° Héctor Mascareña Master B1 Río Grande 1:17:39

4° Nicolás Cichero Master A1 Ushuaia 1:17:44

5° Valentino Berti Juveniles Río Grande 1:18:51

6° Ismael Echeverría Elite Río Grande 1:20:01

7° Sebastián Pastori Master B1 Río Grande 1:20:40

8° Gabriel Heredia Master B2 Ushuaia 1:20:41

9° Facundo Zúñiga Sub 23 Ushuaia 1:20:56

10° César Arce Master A2 Río Grande 1:21:04

11° Leandro Muñoz Master B1 Río Grande 1:21:05

12° Nicolás Sena Master A1 Río Grande 1:21:16

13° Walter Ortiz Master A2 Río Grande 1:22:49

14° Marcos Castaño Master A2 Ushuaia 1:23:14

15° Fernando Lescano Master A1 Ushuaia 1:23:49

16° Ricardo Ruiz Juveniles Río Grande 1:23:50

17° Carlos Fernández Master A2 Ushuaia 1:23:51

18° Leandro Rohr Master B1 Río Grande 1:24:51

19° Mariano Medina Juveniles Juveniles 1:25:43

20° Lucas Romero Master B1 Río Grande 1:25:56

21° Gonzalo Muzón Master B2 Río Grande 1:27:48

22° Maximiliano Orellano Master B2 Río Grande 1:28:07

23° Héctor Barrera Master B1 Río Grande 1:28:09

24° Joel Mieri Master A1 Río Grande 1:28:19

25° Miguel Cejas Master B1 Tolhuin 1:28:57

26° Darío Giménez Master A2 Río Grande 1:29:00

27° Jhonel Granados Elite Ushuaia 1:29:59

28° Jonathan Iriarte Promo Ushuaia 1:30:13

29° Gabriel Díaz Master B1 Ushuaia 1:32:20

30° Franco González Master A1 Río Grande 1:32:24

31° Agostina Melgarejo Damas Río Grande 1:33:46

32° Carlos Núñez Promo Tolhuin 1:35:07

33°Joaquín Atayra Master A1 Ushuaia 1:35:45

34° Luis Bogado Master A1 Río Grande 1:35:46

35° Javier Austin Promo Ushuaia 1:36:14

36° Gustavo Sommariva Master D Río Grande 1:37:49

37° Evaristo Lizarraga Promo Tolhuin 1:39:17

38° Lautaro Acuña Sub 23 Ushuaia 1:40:52

39° Diego Ovando Promo Río Grande 1:14:26

40° Sergio Guillén Promo Río Grande 1:14:58

* 67 corredores fueron de la partida, de los cuales 64 culminaron la competencia de 29 kilómetros.