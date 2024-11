Río Grande: músicos piden que grupos locales sean convocados por el municipio o el gobierno

“Siempre actúan los mismos”, expresaron dos músicos de Río Grande, cuyo grupo musical que integran no fue requerido para actuar en algún evento del municipio o gobierno provincial. (Foto: Marcelo Rezz y Wilson Miranda)

RÍO GRANDE.- Wilson Miranda y Marcelo Rezz, integrantes del grupo musical “Nunka lo Sabrás” de esta ciudad, plantearon que un tema que aqueja desde hace años a un sector de músicos en la provincia, es que muchos no pueden actuar en eventos organizados por el municipio o el gobierno.

“Muchos vienen haciendo música hace muchísimos años, que vienen tocando para el municipio o el gobierno en eventos muy importantes y siempre son los mismos que están arriba de los escenarios –dijo Miranda- sería muy bueno darle participación a otros músicos, para conocer esa buena experiencia, con buen sonido, iluminación”.

“Es importante darle espacio a otros músicos; nos hubiese gustado pero nunca lo hemos logrado –continuó-siempre son los mismos que conocemos y hace muchos años. No hay un cambio y sería bueno tener una igualdad porque hay buenos músicos”.

Por su parte Rezz expresó que “muchas veces decimos qué somos los mismos que nos quejamos. Río Grande es una ciudad muy cultural y siempre están los mismos y nadie reclama. Este tema viene hace muchísimos años”.

“Este planteo no lo hacemos con algún interés -aclaró Rezz- vemos que hay grandes músicos de tango, folclore, rock y siempre los espacios están ocupados por algunos y el resto no tiene acceso. Hay muchos que saben, muchos que tienen experiencia. La cultura tiene que ser más amplia, darle participación a otras bandas porque siempre son las mismas”.

Luego los representantes del grupo “Nunka lo Sabrás”, se refirieron al proceder actual del Sindicato Argentino de Músicos. Al respecto Rezz indicó que “sabemos que un tiempo, el sindicato estuvo trabajando para que todos cobren lo que corresponde. Me parece que el sindicato tendría que colaborar con lo que hoy planteamos”.

“Se pueden generar cosas, el que toca va a mostrar su arte, para uno o 100 mil. El dinero pasa a segundo plano, cuando uno va a tocar a un pub cobra algo por las cuerdas. La realidad es que cuando cobras es simbólico”, destacó Rezz.

“Lo que nosotros decimos, es que no se abre el juego y sin ánimo que se enoje alguien, pero es lo que pensamos –sostuvo Miranda- Que no se interprete mal, no es una guerra de músicos, sino igualdad, para poder subir a un escenario y que suban todos”, finalizó.