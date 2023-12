Milei asumió como presidente

El Presidente brindó su primer discurso en las escalinatas del Congreso Nacional. “En el corto plazo la situación empeorará”, advirtió.

BUENOS AIRES (NA).- El presidente Javier Milei brindó su primer discurso tras asumir en las escalinatas del Congreso Nacional, donde aseguró que “no hay alternativa posible al ajuste y al shock”, pero sostuvo que con su llegada al Poder Ejecutivo comienza “una nueva era de paz y prosperidad”.

“Hoy damos por terminada una larga y triste historia de declive”, afirmó Milei en el inicio de su mensaje a la ciudadanía, luego de jurar y recibir los atributos presidenciales.

El Presidente eligió no hablar ante la Asamblea Legislativa -situación que molestó a la oposición-, y lo hizo en una tarima armada al aire libre, donde se ubicaron los presidentes extranjeros y el rey Felipe de España.

En todo momento acompañado por su hermana Karina Milei, el jefe de Estado enfatizó: “Hoy enterramos años de fracaso y pelea sin sentido, hoy comienza una nueva era en la Argentina, de paz y prosperidad, desarrollo, libertad y progreso”.

Milei aseguró que “ningún gobierno ha recibido una herencia peor” que la que tiene su administración al llegar a Casa Rosada y advirtió que “no hay alternativa posible al ajuste” ni al “shock”.

“Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, sostuvo Milei, y detalló que “habrá un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI que caerá sobre el sector público”.

“Aún cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Lo vamos a pagar en inflación”, remarcó el Presidente.

En un discurso de 45 minutos en una jornada soleada en la ciudad de Buenos Aires y una plaza repleta, indicó: “Nos han arruinado la vida y nos han hecho caer por diez veces nuestros salarios. Por lo tanto tampoco nos debería sorprender que nos estén dejando 45% de pobres y 10% de indigentes”.

El mandatario nacional sostuvo que “habrá estanflación” y la pobreza crecerá en los próximos meses, pero “habrá luz al final del camino”.

“Es el último mal trago para empezar la reconstrucción de Argentina”, subrayó Milei y destacó que habrá “decisiones duras” en las próximas semanas.

“En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo”, advirtió el Presidente, que de todas formas señaló que “no todo está perdido” y si bien destacó que “los desafíos son enormes, también la capacidad” de “resiliencia” del pueblo argentino.

En otro pasaje de su mensaje, aseguró que los beneficiarios de planes sociales que corten la calle no “cobrarán”.

“Quien corta la calle no recibirá la asistencia del Estado: el que corta no cobra”, lanzó Milei y agregó: “Es un país que contiene a los que lo necesitan, pero que no se deja extorsionar”.

En tanto, aseguró: “No venimos a perseguir a nadie, nuestro proyecto no es de poder, es de país”.

“Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstruir el cambio se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles que utiliza todos los resortes del Estado para avanzar en los cambios que el país necesita. No vamos a claudicar, no vamos a retroceder, no nos vamos a rendir. Vamos a avanzar con los cambios que el país necesita”, agregó.

Sobre el final, sostuvo: “Que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío. Será difícil pero lo vamos a lograr. Viva la libertad, carajo”.