Menor abusada sexualmente escribió una carta para un juez

COMPARTIR

















El juez López recibió en mano una carta de una menor de edad que denunció ser abusada. La madre exige que se realice el juicio contra el acusado, pero desde la justicia indican que el hombre se encuentra muy afectado de su salud.

RÍO GRANDE.- Una menor de edad de 13 años, escribió una carta dirigida a un juez que trata una causa sobre una acusación de abuso sexual. La madre la entregó en mano al magistrado, el Dr. Eduardo López.

Cabe indicar que la menor fue víctima de abusos sexuales y acusó a Norberto Orbez, de 69 años, quien actualmente está en libertad y padece problemas en su salud que le ha provocado una gran baja de peso, explicó la madre de la menor abusada.

“El juez López me dijo que (Orbez) se iba derivado porque había bajado unos 30 kilos y que acá no se puede hacer ningún tratamiento para que se recupere. Si no se recupera y pierde la vida allá es parte de la justicia divina, eso me dijo el juez, y no me puede contestar eso” dijo ante El Sureño y en forma muy angustiada Romina.

La madre de la menor indicó que tiene información que el acusado “no sé si está en la ciudad. El jueves pasado lo habían visto en el barrio Austral, comprando en una carnicería y andaba manejando y sin bastón. Tan mal no lo vieron, estaba comprando vino, es su vida privada, pero tan mal no lo vieron”.

“Esperaré que lea la carta. El (juez) tiene que resolver si van a dar la oportunidad de un juicio, aunque sea vía zoom. No está detenido. El juez Candela no le dicto la prisión preventiva por su estado de salud y por la avanzada edad”.

“Los derechos humanos los defienden a él y a mi hija la están pisoteando los derechos y deberes. El juez me dijo que entiende que puede parecer injusto –continuó Romina- y que puede pasar que mañana se muera y no se haga el juicio”.

“Esta persona, desde noviembre que entró el caso en el Tribunal de Juicio y todavía no hay una fecha. Tienen todas las herramientas para resolverlo ahora, tienen todas las pruebas. Que más están esperando ellos, porque se presentaron todas las pruebas”, destacó la madre de la menor abusada.

La carta

“Ella tiene 13 años y está pidiendo justicia” expresó Romina, en referencia a la carta que escribió su hija dirigida al juez de la causa, y que fue entregada en mano al Dr. Eduardo López.

Un párrafo de la carta señala: “Lo que quería es que escuchen, que si un niño o niña va corriendo hacia ustedes para que la salven, no lo duden, ayuden, escuchen, hablen con ellos, no sólo porque la Cámara Gesell de positivo o no. Ante no hacer nada, no se queden de brazos cruzados. Hagan un mundo en el que puedan salir con tus hijos o amigos sin miedo. Por favor hagan justicia”.

“Acá hay un montón de niños que están siendo vulnerados y no nos están escuchando –remarcó Romina- Venimos con bombos, que las causas se muevan. Los juicios son importantes, y no podemos esperar tanto tiempo para que traten estas causas. Estos tipos andan libres como si nada”.