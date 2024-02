Melella adhiere al paro en el petróleo pero espera que se abra un camino de diálogo

“Le pido al Gobierno nacional que pare un poquito la pelota, que calme los ánimos”, dijo el gobernador Gustavo Melella, quien expresó su respaldo a su par de Chubut y anunció que el miércoles se parará la producción de petróleo y gas.

USHUAIA.- Este lunes el gobernador Gustavo Melella hizo referencia al enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y los gobernadores luego de la retención de la coparticipación aplicada a la provincia de Chubut y que originó la amenaza de su mandatario, Ignacio Torres, de parar la producción de petróleo y gas como medida protesta.

Gustavo Melella se solidarizó con su par de Chubut y confirmó que “el día miércoles se para la producción de petróleo y todas las provincias patagónicas estaremos acompañando esta medida”; sin embargo, apeló a que exista un canal de diálogo para evitar tener que adoptar esa medida tan extrema.

El Gobernador dijo que “esperamos que haya un camino de diálogo de acá al miércoles. Le pido al Gobierno nacional que pare un poquito la pelota, que calme los ánimos. No es tiempo de malevos y guapos. Los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad, que todos tengamos que renunciar a algo, pero no de esta manera”.

Melella expresó que “los que votamos a uno o a otro queríamos una Argentina de paz, no de enfrentamientos y provocaciones. Lo que ocurre con Chubut, más allá de si corresponde o no, es poner en jaque a una provincia y recortar fondos, no a un gobernador, sino a la gente. Acá no le sacaron los fondos de incentivo docente a Melella, se lo sacaron a los docentes y a los chicos y chicas de Tierra del Fuego”.

El mandatario indicó que “que los docentes no cobren más el Incentivo Docente no es un ajuste a la política; que los médicos no tengan la posibilidad de cobrar un mejor salario, tampoco. Sacar 100 choferes en el Senado, es para la tribuna. Hoy hay un ajuste a los subsidios del transporte que lo sufren los vecinos que viajan en colectivo, trenes o subte; hay una quita de subsidios a la energía eléctrica, al gas y los servicios. Es claro que el ajuste es a los vecinos. Por eso, cómo no vamos a reaccionar los gobernadores”.

Además puntualizó que “no se puede gobernar chicaneando por las redes sociales, La Argentina no se merece eso, tiene que haber diálogo, consenso”.

Melella sostuvo que “es cierto que las cuestiones fiscales hay que ordenarlas porque en el Gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas. Tenemos que hacernos cargo de que muchas cosas no se hicieron bien. Pero no este ajuste brutal sobre la gente”.

El mandatario dijo que en Tierra del Fuego, además del Fondo de Incentivo Docente, “se cortó el servicio de conectividad en las escuelas, más otros servicios y programas nacionales que había y que ya no están más. La obra pública está paralizada y muchas de ellas no se van a terminar por parte de Nación. La recaudación cayó y por ende cayó la coparticipación. Esto es real. Cuando cae el consumo, cae la producción, caen los empleos, eso perjudica a la recaudación en general”.

Gustavo Melella se refirió a los salarios de los empleados provinciales y destacó la voluntad de su gobierno de mantenerlos actualizados. Sin embargo afirmó que “el mejor acuerdo salarial que se pueda conseguir en este contexto es insuficiente para los docentes, para la sanidad, para la policía, para todos; por eso las paritarias siguen abiertas en todo momento”.

Por último indicó que “vamos a seguir buscando más recursos para poder acompañar a estos sectores, aunque con la caída de la recaudación, de los ingresos y más la inflación que cuadriplicó el gasto en alimentos para los que menos tienen, lo mismo que el precio del gas envasado, no será fácil”.