Medvédev advirtió una respuesta nuclear si Ucrania ataca bases de lanzamiento de misiles

Dmitri Medvédev advirtió el jueves que cualquier ataque ucraniano contra bases de lanzamiento de misiles dentro de Rusia con armas suministradas por Estados Unidos y sus aliados entrañaría el riesgo de una respuesta nuclear por parte de Moscú.

MOSCU (Reuters-NA).- El ex presidente ruso, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó que algunos mandos militares ucranianos estaban considerando atacar bases de lanzamiento de misiles dentro de Rusia con misiles de largo alcance suministrados por Occidente.

No identificó a los comandantes ni reveló más detalles del supuesto plan, y Ucrania no reaccionó inmediatamente a su amenaza.

“¿Qué significa esto? Sólo significa una cosa: corren el riesgo de entrar en la acción del párrafo 19 de los fundamentos de la política estatal de Rusia en el ámbito de la disuasión nuclear”, escribió Medvédev en la aplicación de mensajería Telegram. “Esto debe ser recordado”.

El punto 19 de la doctrina nuclear rusa 2020 establece las condiciones en las que un presidente ruso consideraría el uso de un arma nuclear: en general, como respuesta a un ataque con armas nucleares u otras armas de destrucción masiva, o al uso de armas convencionales contra Rusia “cuando la propia existencia del Estado se vea amenazada”.

Medvédev mencionó específicamente el punto “g” del párrafo 19, que trata de la respuesta nuclear a un ataque con armas convencionales.

El presidente Vladimir Putin es quien toma las decisiones en lo que respecta al vasto arsenal nuclear ruso, pero los diplomáticos afirman que las opiniones de Medvedev son un indicio del pensamiento belicista de la cúpula del Kremlin, que ha planteado la guerra como una lucha existencial con Occidente.

Los críticos del Kremlin han tachado algunas de las amenazas nucleares de Medvédev en el pasado de intentos de llamar la atención o de disuadir a Occidente de suministrar más armas a Ucrania. Estados Unidos y sus aliados han prometido casi 250.000 millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Kiev.

Rusia y Estados Unidos son, con diferencia, las mayores potencias nucleares del mundo: Putin controla 5.889 cabezas nucleares, mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, controla unas 5.244 cabezas nucleares, según la Federación de Científicos Estadounidenses.

(Reporte de Guy Faulconbridge. Editado en español por Javier Leira).