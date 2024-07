Más problemas para Joe Biden: confundió a Harris con Trump y a Zelenski con Putin

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se topó en las últimas horas con nuevos tropiezos en su carrera a la reelección porque confundió los nombres de la vicepresidenta Kamala Harris y su rival republicano Donald Trump, así como a los líderes mundiales Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.

BUENOS AIRES (NA).- No obstante, insistió en que seguirá adelante con su intento de reelección, pese a que compañeros demócratas lo instaron a que deponga a su campaña, según los medios internacionales.

“Mire, no habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta. Así que comience por ahí”, le respondió Biden a una periodista de la agencia de noticias Reuters, que lo consultó acerca de su confianza en Kamala Harris.

Durante la cumbre de la OTAN en Washington, según un artículo firmado por Stephanie Kelly para mencionada agencia, Biden -quien superó una tartamudez infantil- se refirió erróneamente al presidente ucraniano Volodímir Zelenski como “presidente Putin”.

“Y ahora quiero cederle la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación, damas y caballeros, el presidente Putin”, anunció Biden en la cumbre de la OTAN, provocando jadeos entre los presentes en la sala.

No se quedó en eso sino que continuó de esta manera: “Voy a derrotar al presidente Putin, al presidente Zelenskiy. Estoy muy concentrado en derrotar a Putin.

Biden, de 81 años, promocionó últimamente sus décadas de experiencia en el escenario mundial al argumentar que estaba excepcionalmente calificado para derrotar al expresidente Trump, de 78 años, y liderar a los Estados Unidos por otro mandato de cuatro años.

