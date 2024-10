Mario “Paco” Manrique renunció a la conducción de la CGT

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente del sindicato SMATA, Mario “Paco” Manrique, renunció el lunes a su cargo como secretario gremial de la CGT en medio de diferencias con el sector “dialoguista” de la central obrera.

BUENOS AIRES (NA).- El dirigente kirchnerista y número dos del gremio de mecánicos que conduce Ricardo Pignanelli se apartó de la conducción de la organización, que en las últimas semanas reactivó los contactos con el gobierno de Javier Milei.

En la carta de renuncia que envió a la CGT, Manrique evitó criticar a la conducción obrera y alegó que el motivo de su dimisión es el de “falta de tiempo” por acumulación de responsabilidades.

“Esta decisión se debe al cúmulo de tareas y responsabilidades que actualmente tengo como diputado nacional y como secretario general adjunto del SMATA, lo cual hace imposible que continúe en el cargo con la responsabilidad y dedicación que este merece”, sostuvo Manrique en el texto difundido.

No obstante, el sindicalista había criticado en fuertes términos a la conducción cegetista después de que la central reiniciara el diálogo con la gestión libertaria.

“Voy a renunciar a la CGT, esta CGT a mí no me representa. Se vació de contenido, no tiene claro hacia dónde va”, había sostenido Manrique en los últimos días en declaraciones radiales.

También había lamentado que la CGT “cree” que porque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, “les abre la puerta y los atiende, tienen lugar”.

Los referentes del sector moderado de la CGT, que son mayoría en la correlación de fuerzas dentro de la central, se reunieron la semana pasada con Francos y retomaron el vínculo con el Gobierno.

Esa postura no cayó bien en el bando de los “duros”, que integran el camionero Pablo Moyano y también Manrique, más cercanos al kirchnerismo que al sector dialoguista.

El ala combativa de la CGT pretende fomentar marchas y medidas de protesta contra la gestión libertaria.